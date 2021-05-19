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Yaşam 40 yaş üstü koronavirüs aşısı için nasıl randevu alınır?
Yaşam

40 yaş üstü koronavirüs aşısı için nasıl randevu alınır?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için COVID-19 aşısı randevularının açıldığını açıkladı. 40 yaş üstündeki vatandaşlar aşı randevularının nasıl alınacağını araştırmaya başladı. Peki, 40 yaş üstü koronavirüs aşısı için nasıl randevu alınır?

Yeniakit Publisher
2021-05-19 23:37:00 -
40 yaş üstü koronavirüs aşısı için nasıl randevu alınır?

40 yaş üzeri aşılama ne zaman başlıyor? 40 yaş üstü aşı hangi tarihte yapılacak? 40 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? Bakan Fahrettin Koca açıkladı

40 yaş üstü koronavirüs aşısı için nasıl randevu alınır?

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter adresinden yaptığı açıklamada, bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi.

Bakan Koca, "Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz." dedi.

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