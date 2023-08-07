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Yerel 40 timsah besleyen adam feci şekilde öldü
Yerel

40 timsah besleyen adam feci şekilde öldü

Yeniakit Publisher
2023-08-07 11:22:00 -
40 timsah besleyen adam feci şekilde öldü

Kamboçya'da 40 tane timsahı olan adam, kendi beslediği timsahlar tarafından paramparça edildi.

Kamboçya’da ailesinin sahibi olduğu timsah yetiştirme çiftliğinde çalışan 72 yaşındaki bir erkek, tehlikeli sürüngen hayvanların etrafını çevreleyen çitten düşmesi sonucu yaklaşık 40 timsaha yem oldu.

Yumurtalarını bırakan bir timsahı elindeki sopayla kapatıldığı kafesten çıkartmak çalışan kişi, timsahın sopayı ağzıyla alıp çekmesi sonucu dengesini kaybedince sürüngen hayvanların tutulduğu alana düştü.

AFP'nin aktardığına göre çiftlikteki timsahlar, tutuldukları alana düşen adamı kısa süre içinde paramparça ederek yerken, ortalık kan gölüne dönüştü.

Siem Reap polis müdürü Mey Savry, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Timsahı yumurtlama kafesinden çıkarmaya çalışırken, hayvanın sopayı ağzıyla çekmesi sonucu bu şahıs kafesin içinde düştü. Ardından diğer timsahlar üzerine atlayarak ona ölünceye kadar ona saldırdı. Adam can verdiğinde vücudu paramparçaydı.” dedi.

2019 yılında aynı çiftlikte yine timsahların bulunduğu kafese düşen iki yaşındaki kız çocuğu parçalanarak öldürülmüştü.
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Siem Reap kasabasında çok sayıda timsah yetiştirme çiftliği bulunuyor. Siem Reap, dünyanın en büyük tapınak şehri Angkor’a 6 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kaynak: Euronews

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