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Ekonomi 40 milyon TL’lik mazot ve gübre desteği!
Ekonomi

40 milyon TL’lik mazot ve gübre desteği!

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Denizlili üreticilere 2022 mazot gübre desteği olarak ayrılan 40 milyon ₺ ödemesinin yapıldığının söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 18:29:00 -
40 milyon TL’lik mazot ve gübre desteği!

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Denizlili üreticilere müjdeyi açıkladı.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milletvekili Şahin Tin,“Üretenin yanındayız. #Denizli’mizdeki 24.661 arpa, buğday, çavdar, yulaf ve tritikale üreticimize 33 Milyon ₺ 2021 ek girdi desteklemesi, 1.247 pamuk üreticimize 7 Milyon ₺ mazot gübre desteklemesi olmak üzere toplamda 40 Milyon ₺ destekleme ödemesi yapılıyor. Bereketli olsun” dedi.

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