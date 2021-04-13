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Ekonomi 40 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi
Ekonomi

40 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından madencilik ile enerji sektörüne bağlı 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 10:56:00 -
40 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi

Böylece ‘tehlikeli’ ve ‘çok tehlikeli’ sınıfta olup yeterlilik belgesi zorunluluğuna sahip meslek sayısı 183’e yükseldi. İş kazalarının asgariye indirilmesi, üretimde verimlilik ve etkinliğin sağlanmasını amaçlayan mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu, 2015 yılından bu yana uygulanıyor. Bu sayede ‘tehlikeli’ ve ‘çok tehlikeli’ sınıftaki mesleklerde iş kazaları yüzde 25 azaldı. Çalışanlara ilave mali yük getirmeyen belge zorunluluğunda sınav ve belgelendirme ücretleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 1 milyon 200 bin belgeli çalışan için toplam 1 milyar 120 milyon 574 bin lira ödeme yapıldı.

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