40 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi

Böylece ‘tehlikeli’ ve ‘çok tehlikeli’ sınıfta olup yeterlilik belgesi zorunluluğuna sahip meslek sayısı 183’e yükseldi. İş kazalarının asgariye indirilmesi, üretimde verimlilik ve etkinliğin sağlanmasını amaçlayan mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu, 2015 yılından bu yana uygulanıyor. Bu sayede ‘tehlikeli’ ve ‘çok tehlikeli’ sınıftaki mesleklerde iş kazaları yüzde 25 azaldı. Çalışanlara ilave mali yük getirmeyen belge zorunluluğunda sınav ve belgelendirme ücretleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 1 milyon 200 bin belgeli çalışan için toplam 1 milyar 120 milyon 574 bin lira ödeme yapıldı.