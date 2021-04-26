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Gündem 40 kişilik Ermeni gruptan Türk aileye alçak saldırı! Türkiye'den Fransa'ya çağrı
Gündem

40 kişilik Ermeni gruptan Türk aileye alçak saldırı! Türkiye'den Fransa'ya çağrı

Fransa'da yaklaşık 40 kişilik Ermeni bir grubun, Türk ailenin evine girerek saldırı gerçekleştirmesine ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, olayın yakından takipçisi olduklarını söyledi. Kıran, "Fransız makamlarından beklentimiz, Türk toplumunun her bir ferdinin güvenliğinin sağlanması, saldırganların derhal yargı önünde hesap vermeleridir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 23:14:00 -
40 kişilik Ermeni gruptan Türk aileye alçak saldırı! Türkiye'den Fransa'ya çağrı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges kentinde Ermeni bir grubun saldırısına uğrayan Türk aileyi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Fransa'da 40 kişilik Ermeni gruptan Türk aileye alçak saldırı: 4 yaralı var" haberini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu barbarlığı lanetliyoruz. Fransız makamlarından beklentimiz, Türk toplumunun her bir ferdinin güvenliğinin sağlanması, saldırganların derhal yargı önünde hesap vermeleridir. Vatandaşlarımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Konunun yakından takipçisiyiz."

Ne olmuştu?

Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges'un Kellerman Mahallesi'nde yaklaşık 40 kişilik Ermeni bir grup, Türk ailenin evine girerek saldırı gerçekleştirmişti. Ermeni grubun Türk ailesine saldırması sonucu 4 kişi yaralanmıştı.

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