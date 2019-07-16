40 kilometrelik yol asfaltında sona gelindi

Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, 2019 yılı programında kapsamında yapımı devam eden 40 kilometre 1. kat sathı kaplama asfaltını tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Genel Sekreter Ramazan Sümer, Su Kanalizasyon İşleri Müdürü İbrahim Halil Nacaroğlu, ile Özel idare personeli ile yapımı tamamlanmak üzere olan yol çalışmalarını inceledi.

Genel Sekreter Sümer,Kilis ve ilçelerine bağlı köylerde 40 kilometre 1. kat sathı kaplama asfaltını yapımı, cezaevi katı atık yol ayırımı yolunun yapıldığı kısa süre içerisinde 40 kilometrelik yolun tamamlanmış olacağını belirterek, “ Valimiz Recep Soytürk, Milletvekillerimiz, il genel meclisi başkanımız ve üyelerinin desteğiyle çalışmalarımız devam ediyor. 40 kilometrelikyol tamamlandıktan sonra inşallah yeni gelecek ödeneklerimiz ile birlikte sıcak asfalta başlayacağız” dedi.