40 jet Rusya'ya karşı havalandı! "Farkındayız, şartlar değişti"
Son günlerde Avrupa ülkelerinin hedefinde olan Rusya'ya karşı İngiltere de gözdağı verdi, 40 jetin katıldığı bir tatbikat düzenlendi.28 Kasım 2018 Çarşamba 11:38
İngiltere, ABD ve Fransa jetleri, Kuzey Denizi'nde tatbikat düzenleyerek Rusya'ya gözdağı verdi. Aralarında F-15'ler, F-35B Lightning II'ler ve Rafale jetleri bulunan 40 savaş uçağının yer aldığı tatbikat, İngiltere semalarında gerçekleştirildi.
Point Blank adı verilen tatbikatın konusu, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Kuzey Denizi'nde tehdit olarak gördüğü Rusya'ya karşı yapılacak olası müdahaleydi.
Fransız Rafale savaş uçakları bu tip bir tatbikata ilk kez katıldı.
Rusya meydan okuyor
İngiliz Hava Kuvvetleri'nde görevli Tuğamiral Jez Attridge, "Şartların değiştiğinin farkındayız, Rusya'nın uluslararası kurallara meydana okuduğunu görebiliyoruz" açıklamasında bulundu ve yapılan tatbikatı güvenlik poliçesi olarak niteledi.
YORUM YAZ