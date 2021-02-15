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Gündem 40 ilde PKK'ya dev operasyon! HDP'li başkanlar da dahil 718 gözaltı
Gündem

40 ilde PKK'ya dev operasyon! HDP'li başkanlar da dahil 718 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 40 ilde düzenlenen operasyonda aralarında HDP'li il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 16:04:00 - 2021-02-15 16:43:22
40 ilde PKK'ya dev operasyon! HDP'li başkanlar da dahil 718 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda, HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 40 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün yurtiçi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı. Düzenlenen operasyonlar neticesinde içlerinde HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonların detayı hakkında yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“PKK/KCK terör örgütünün yurtiçi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları birimlerince yürütülen operasyonlarda; 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alma işlemleri halen devam etmektedir. Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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