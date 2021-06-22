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Gündem 40 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

40 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İzmir merkezli 40 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen operasyonda 132 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 10:20:00 -
40 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, saat 01.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

132 kişi hakkında gözaltı kararı

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin 3'ü albay, 2'si yarbay, 6'sı yüzbaşı, 15'i üsteğmen, 3'ü teğmen, 57'si astsubay, 6'sı uzman çavuş rütbesinde, 9'u Deniz Kuvvetleri, 13'ü Kara Kuvvetleri, 46'sı Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 15'i Jandarma Genel Komutanlığı, 2'si Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup, 33'ü muvazzaf 95 asker,

34'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi, 2'si örgütsel olarak "öğretmen" tabir edilen asker sorumlusu mahrem sözde imam ile 1'i örgütsel katalog evliliği tespit edilen asker eşi bayan olduğu bildirildi.

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Allah cc hepsinin belasini versin, milletin sirtindan gecinirken bu millete ihanet edenlerin Allah cc belasini versin, veriyorda!
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