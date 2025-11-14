  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İş kazasında ihmaller zinciri! Ya kanunlar değişmeli ya da görevini yapmayanlar hesap vermeli

Yuva yıkanlar yanacak! İhanetin ortağına da hukuki darbe... 'Zina' suçuna ceza beklentisi

Başkan Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile ortak açıklama: Kıbrıs milli davamızdır! Asla yalnız bırakmayacağız

İçişleri Bakanı Yerlikaya Mısır’da! Öncelikli konu: İnsani yardımların Gazze’ye daha hızlı ulaşması

Starbucks'a 40 şehirde isyan

DMM’den TOKİ binalarıyla ilgili iddialara net yalanlama! Gerçekler ortaya çıktı

Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu

Ekrem'in beslediği trollere ağır darbe

Fenerbahçeli futbolculara 4 yıla kadar hapis talebi!

Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! “Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir”
Aktüel 40 binden fazla ABD askeri kayboldu
Aktüel

40 binden fazla ABD askeri kayboldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
40 binden fazla ABD askeri kayboldu

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana denizlerde kaybolan 40 binden fazla Amerikan askeri aranıyor.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana denizlerde kaybolan 40 binden fazla Amerikan askeri aranıyor.

Michigan ve Massachusetts’teki araştırmacılar, çevresel DNA (eDNA) adı verilen izleri kullanarak yıllardır sular altında kalan uçak ve gemi enkazlarında insan kalıntılarının izini sürmeye başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kayıp Askerleri Bulma Kurumu (DPAA) ile ortak yürütülen çalışmada, Grumman TBF Avenger tipi savaş uçağının 1944’te Saipan açıklarında denize çakıldığı nokta pilot proje olarak seçildi. Olayda uçakta bulunan üç askerden yalnızca biri kurtulmuş, diğer ikisinin cesedine ise ulaşılamamıştı.

Bilim insanları, su ve deniz tabanı sediment örneklerinden alınan DNA parçacıklarıyla, kalıntıların bulunduğu yerleri tespit etmeye çalışıyor. Bu yöntem, bir canlının ya da insanın fiziksel kalıntısı olmadan, sadece çevreye yaydığı genetik materyal sayesinde izlenmesini mümkün kılıyor.

Çalışmayı yürüten deniz biyoloğu Dr. Kirstin Meyer-Kaiser, yöntemi bir “kemik koklayıcı”ya benzetti. Meyer-Kaiser ve ekibi, Saipan, İtalya açıkları ve Huron Gölü'nde toplam 12 enkazdan örnekler topladı.

Özellikle deniz tabanı örneklerinde 40 baz çifti uzunluğunda kısa DNA dizilerinin bulunması, bu DNA’nın eskiye ait olabileceğini düşündürüyor. Bu kısa diziler, insan kalıntılarının zamanla çevreye yaydığı DNA'nın izleri olabilir. Ancak ekip, bunların gerçekten kayıp askerlere ait olup olmadığını teyit etmek için fiziksel kazı gerektiğini belirtiyor.

Çalışmanın liderlerinden Charles Konsitzke, “Bu veriler umut verici. Ancak bu DNA’ların bir askere ait olup olmadığını anlayabilmek için hâlâ kazı yapılması şart” dedi.

Araştırmacılar, yöntemin işe yaradığını kanıtlamak için ikinci aşama saha çalışmaları ve daha fazla kazı izni bekliyor. DPAA yetkilileri ise şu anda verileri değerlendiriyor ve yöntemin gelecekte kullanılıp kullanılmayacağına karar vermek için diğer projelerin sonuçlarını da bekliyor.

Avrupa alarmda: "Görünmeyen savaş" başladı
Avrupa alarmda: “Görünmeyen savaş” başladı

Gündem

Avrupa alarmda: “Görünmeyen savaş” başladı

Trump Hindistan’la ticaret savaşını yumuşatıyor: Gümrük vergilerinde indirim yolda
Trump Hindistan’la ticaret savaşını yumuşatıyor: Gümrük vergilerinde indirim yolda

Dünya

Trump Hindistan’la ticaret savaşını yumuşatıyor: Gümrük vergilerinde indirim yolda

Pakistan "Savaş halindeyiz"
Pakistan "Savaş halindeyiz"

Gündem

Pakistan "Savaş halindeyiz"

Rusya’da Su-30 savaş uçağı yere çakıldı! Olay yerine ekipler sevk edildi
Rusya’da Su-30 savaş uçağı yere çakıldı! Olay yerine ekipler sevk edildi

Gündem

Rusya’da Su-30 savaş uçağı yere çakıldı! Olay yerine ekipler sevk edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı
Gündem

Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının enkazına..
Akit TV Gözünden The Economist'in 2026 Analizi: Dünyayı Büyük Bir Kırılma mı Bekliyor?
Gündem

Akit TV Gözünden The Economist'in 2026 Analizi: Dünyayı Büyük Bir Kırılma mı Bekliyor?

Akit TV Ana Haber, The Economist dergisinin "The World Ahead 2026" (Dünyayı Bekleyen 2026) kapağını detaylı bir analize tabi tuttu.

Balıkesir'de korkutan deprem
Gündem

Balıkesir'de korkutan deprem

Balıkesir Sındırgı'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23