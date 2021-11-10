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Ekonomi 40 bin Sağlık personeli alımları ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuru ekranı
Ekonomi

40 bin Sağlık personeli alımları ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığı personel alımı | Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı yapacak. İş başvurusunda bulunmak isteyenler nereden nasıl başvuru yapılacağını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı branşları neler? 40 bin personel alımı

Yeniakit Publisher
2021-11-10 13:59:00 -
40 bin Sağlık personeli alımları ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman? Merakla beklenen Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili müjde geldi. Başvuruda bulunmak isteyenler ise ’40 bin sağlık personeli alımı ne zaman? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

40 bin Sağlık personeli alımları ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuru ekranı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta sağlık personeli alımına ilişkin, “Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştik. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağınız'' açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 40 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 Kasım’da yaptığı açıklamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum” paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Alımla ilgili kılavuz yayımlandığında konu hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan bir açıklama yapılacaktır.

 

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