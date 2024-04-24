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Gündem 4 yıl görev yapacak! Danıştay başkanı belli oldu
Gündem

4 yıl görev yapacak! Danıştay başkanı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-24 14:54:00 -
4 yıl görev yapacak! Danıştay başkanı belli oldu

Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit yeniden seçilerek 4 yıl daha görevde kalacak.

Danıştay'da yapılan başkanlık seçimlerini Zeki Yiğit kazandı. Mevcut Başkan Yiğit 4 yıl daha görev yapacak.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi yapıldı.

7 Mayıs 2020'de 4 yıllığına mevcut görevine seçilen Yiğit'in görev süresinin 7 Mayıs'ta dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği seçim süreci dün başlamıştı.

Bu kapsamda Danıştay Genel Kurulunda, bugün saat 14.00'te başkanlık seçimi yapıldı. Danıştay'ın 116 üyesi sandık başına giderek ve Yüksek Mahkemenin 4 yıl görev yapacak başkanını belirledi.

Adaylık başvurusu yapanlar arasında mevcut Başkan Zeki Yiğit, 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz ve 5. Daire Başkanı Fethi Aslan da bulunuyordu.
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