4 yaşındaki yeğenine sigara veren dayı hakkında suç duyurusu!

Ağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İhsan A., yeğeni B.B.'nin ağzına sigara vererek fotoğrafını çekti. Dayı İhsan A., bu fotoğrafı da sosyal medyada paylaştı. Paylaşım tepki görürken, Düzce Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek İhsan A. ve küçük çocuğun adresini buldu. Ekipler, psikologlar eşliğinde B.B. ile konuşup çocuğa olayı anlattırdı. Ardından, İhsan A. hakkında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'sosyal medya üzerinden çocukları bağımlılık yapıcı maddeye özendirmek' suçlaması ile suç duyurunda bulunuldu.