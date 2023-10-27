4 yaşındaki çocuğa kene yapıştı

Olay, ilçeye bağlı Gökler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki H.İ.K., ailesiyle birlikte akşam yemeği yediği sırada eli ile sürekli ensesini kaşıması üzerine ailesi çocuğun ensesine baktı. Ensesine yapışmış keneyi fark eden aile, kendi imkanları ile çocuğu Kulu Devlet Hastanesine götürdü. Burada inceleme yapan doktor keneyi çocuğun ensesinden titizlikle çıkardı. Çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kene ise incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.