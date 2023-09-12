  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 4 üniversiteye 126 akademisyen alınacak
Eğitim

4 üniversiteye 126 akademisyen alınacak

Yeniakit Publisher
2023-09-12 06:46:00 -
4 üniversiteye 126 akademisyen alınacak

4 üniversitenin farklı akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre 126 akademisyen alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İstanbul Aydın Üniversitesi 51 öğretim üyesi, 32 araştırma görevlisi, 10 öğretim görevlisi, 9 Doçent Dr. ve 3 Prof. Dr., Karabük Üniversitesi 16 öğretim üyesi, Prof. Dr. ve Doçent Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi 4 araştırma görevlisi ve Altınbaş Üniversitesi bir öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fas Almanya'nın yardım teklifine ilişkin kararını duyurdu: Kabul etmedi! Açıklama sonrası ortalık karıştı!
Dünya

Fas Almanya'nın yardım teklifine ilişkin kararını duyurdu: Kabul etmedi! Açıklama sonrası ortalık karıştı!

Fas'ın yaşadığı deprem felaketinin ardından Almanya'dan gelen yardım teklifini kabul etmemesi ülkede ortalık karıştı!
ABD 5 vatandaş için dondurulan 6 milyar doları bakın böyle gözden çıkardı! Fon için yasal işlem yürütüyor
Dünya

ABD 5 vatandaş için dondurulan 6 milyar doları bakın böyle gözden çıkardı! Fon için yasal işlem yürütüyor

ABD, İran'da tutuklu bulunan 5 ABD vatandaşının serbest bırakılması halinde İran'ın dondurulan 6 milyar dolarlık fonunu serbest bırakacak..
Irak'ın flaş hamlesi: Türkiye’den peynir satın alacak! Türkiye'yi seçtiler, tamı tamına 132,65 milyon dolar
Ekonomi

Irak'ın flaş hamlesi: Türkiye’den peynir satın alacak! Türkiye'yi seçtiler, tamı tamına 132,65 milyon dolar

Irak merkezli bir inşaat ve malzeme tedariği yapan aynı zamanda gıda ithalatçısı olan firmadan şirketten ilişkin dikkat çeken satın alma yap..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23