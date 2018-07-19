4 trilyon dolarlık ‘helal’fırsatı

BUĞRA KARDAN / İSTANBUL

Türkiye’yi dünya helal pazarında etkin kılmak için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) kuruldu. Yurtiçinde ve yurtdışında helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmekle görevlendirilen kurumun ülkemizin 4 trilyon dolarlık dünya helal pazarına hükmetmede önemli rol oynayacağı öngörülüyor.

DENETİM KOLAYLAŞACAK

Helal Denetim ve Sertifikalandırma Merkezi (HEDEM) Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Alıç, helal ve tayyib belgeli ürünlerin adedini arttırmak gerektiğini belirerek, “HAK bu anlamda önemli bir görev görecek” dedi.

HAK’ın pek çok derde deva olacağını kaydeden Alıç, “Bundan böyle her önüne gelen helal ürün üretimi, satışı yapamayacak. Her şey bir kurala kaideye, bir çerçeveye oturacak” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin helal ve tayyib ürünlerle ilgili hukuki boşluğu giderdiğini dile getiren Alıç, “Daha evvel sertifika ve denetim taleplerine yetişilemiyordu. HAK sayesinde bu sorun aşılacak. 1-2 olan değerlendirme kuruluşlarımızın sayısı ve sorumluluğu artacak. Şartlar ve kriterler belli olacak. Helal ve tayyib ürünlerin belgelenmesi ve kontrolü konusunda daha dikkatli davranılacak” şeklinde konuştu. Alıç, HAK ile istismarların önüne geçileceğini; helal sektörünün kayıt altına alınacağını vurguladı.

SERTİFİKA ZORUNLU OLMALI

Üretici firmalara helal sertifikası zorunluluğu getirilmesini savunan Alıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üreticiler, ‘tüketici talep etmiyor, önemli görmüyor’ diyerek helal sertifikası almaya yanaşmıyor. Bu, yanlış bir kanı olup hiç de uygun değil. Tüketicilerin zarara uğrayıp, haklarını mahkemelerde aramaları çok kötü bir durum. Öte yandan; üretici firmalar gibi, helal sertifikası veren kuruluşlara da sorumluluk yüklenmeli. Bu kuruluşlar noter gibi çalışmalı.”

YURTDIŞINDA OFİSLER AÇILACAK

HAK’ın hizmet birimleri, Helal Akreditasyon Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı şeklinde olacak. Kurumun yurtdışında yürüteceği hizmetler için yurtdışında ofisler kurulabilecek.