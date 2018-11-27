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4 trilyon dolarlık fuar

6. İİT Helal Expo ve Dünya Helal Zirvesi 2018, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde 29 Kasım-2 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek.

27 Kasım 2018 Salı 10:21
4 trilyon dolarlık fuar

Dünyanın en büyük ve etkili helal fuarı olma özelliğini taşıyan 6. İİT Helal Expo ve Dünya Helal Zirvesi 2018, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde 29 Kasım-2 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek. Fuara 70’i aşkın ülkeden üst düzey kurum ve kuruluş yetkililerinin, bilim insanlarının, iş dünyasından temsilcileri katılacak.

40 bin ziyaretçi

İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek fuara, başta gıda olmak üzere, finans, turizm, kozmetik, tıp, kimya, ambalaj, makine, İslami yaşam ve moda gibi ilgili birçok sektörden 250’nin üzerinde uluslararası firma katılacak. Zirve ve fuara 5 bini yabancı olmak üzere toplamda 40 bini aşkın ziyaretçinin katılması bekleniyor. Helal turizm, finans, enerji, yönetişim gibi İslam dünyasının hassasiyet gösterdiği alanların yer alacağı “helal pazarı”nın dünyada 4 trilyon dolarlık bir ekonomiyi kapsıyor. Organizasyonun bu seneki ana teması “Helal ve Sağlıklı Yaşam: Sürdürülebilirlik ve Farkındalık” olarak belirlendi.

250 firma

Fuarda Türkiye, İran, Avusturya, Sri Lanka, Kosova, Fransa, İngiltere, Hollanda, İspanya, Hindistan, Malezya, Güney Kore, Gana, Bangladeş, Nijerya, Kamerun, ABD, Hırvatistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Somali, Libya, Afganistan, Tayland, Filistin, Rusya, Fas, Sierra Leone olmak üzere 27 ülkeden 150’si yerli, 100’ü yabancı 250 firma ürünlerini sergileyecek.

Yusuf İslam da konuşmacılar arasında

Organizasyonda 300’e yakın B2B görüşmesi ve “Dünya Helal Zirvesi 1. İslam Ülkeleri Aşçılar Kupası” etkinliği gerçekleştirilecek. Zirvedeki bilimsel konferansta, helal gıda, et ve kesim çalışmaları, helal eczacılık, laboratuvar ve helal belgelendirme, helal tedarik zinciri, helal hayvan yemi ve helal deri ürünleri konuları ele alınacak. Oturumlarda helal turizm, üretim ve yatırımda İslami finansın önemi, helal farkındalık ve sivil toplum kuruluşlarının yaklaşımı da masaya yatırılacak.  Ayrıca, dünyaca ünlü İngiliz Müslüman müzisyen ve hayırsever Yusuf İslam (Cat Stevens) ilk defa Dünya Helal Zirvesi’nde konuşmacı olarak yer alacak.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 10:21
  1. 6. İİT Helal Expo ve Dünya Helal Zirvesi 2018
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi
  4. helal pazarı
  5. Helal ve Sağlıklı Yaşam: Sürdürülebilirlik ve Farkındalık
  6. Dünya Helal Zirvesi 1. İslam Ülkeleri Aşçılar Kupası
  7. Yusuf İslam
  8. Dünya Helal Zirvesi
  9. Cat Stevens

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