  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'da Türk bayrağına kalleş saldırı! Haramzade hakkında flaş gelişme Davutoğlu yine Stratejik Derinlik deniyor: Kürtler huzurlu değilse kimse huzurlu olamaz! Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman ve Gaziantep'te 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek Yunanistan hayali kuranlara kötü haber: Türklere ev satışı yasaklandı! Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! “Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız” Suriyeliler, tüm bölgenin teröristlerden temizlenmesi için ayakta! Bölge halkı YPG/PKK’nın her yerden çıkarılmasını istiyor İsrail Suriye’nin köylerine ve tarım arazilerine uçaklarla zehir püskürtüyor! Kurtulmuş'tan "Suriye" mesajı: Terörsüz Türkiye hedefimizi güçlendirmektedir Arınç bir öyle bir böyle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi, Hz. Ömer ile Nurşirevan’a benzetti İslam Memiş: Gram altın Kapalıçarşı’da 14 bin TL
İSLAM 4 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

4 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
4 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (4 Şubat 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(٣٤)  اِنَّ لِلْمُتَّقٖينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعٖيمِ
(٣٥) اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمٖينَ كَالْمُجْرِمٖينَؕ 

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(34) Şüphesiz Allah’a itaatsizlikten sakınanlar için rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır.

(35) Öyle ya, emrimize boyun eğenleri o günahkârlarla bir mi tutacağız? 

(Kalem Suresi, 68/34-35)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Kur’an âhirette müminlere büyük ödüller, (nimetlerle dolu cennetler) müjdeledikçe müşrikler dünyadaki sosyal konumlarına aldanarak böyle bir şey olduğu takdirde kendilerinin daha büyük nimetlere mazhar olmaları gerektiğini savunmuşlardı; âyetler onlara cevap vermektedir. Cevapların soru tarzında sıralanması onların tutumlarının hayret verici ve kabul edilemez olduğuna işaret etmektedir. 

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 435-436


 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

“Ben, sırf insanların arasını bulmak niyetiyle yalan söyleyen kişiyi yalancı saymam."

Kaynak: Ebû Dâvud, Edeb, 50

GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI: 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23