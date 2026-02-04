4 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:







(٣٤) اِنَّ لِلْمُتَّقٖينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعٖيمِ

(٣٥) اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمٖينَ كَالْمُجْرِمٖينَؕ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(34) Şüphesiz Allah’a itaatsizlikten sakınanlar için rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır.



(35) Öyle ya, emrimize boyun eğenleri o günahkârlarla bir mi tutacağız?



(Kalem Suresi, 68/34-35) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Kur’an âhirette müminlere büyük ödüller, (nimetlerle dolu cennetler) müjdeledikçe müşrikler dünyadaki sosyal konumlarına aldanarak böyle bir şey olduğu takdirde kendilerinin daha büyük nimetlere mazhar olmaları gerektiğini savunmuşlardı; âyetler onlara cevap vermektedir. Cevapların soru tarzında sıralanması onların tutumlarının hayret verici ve kabul edilemez olduğuna işaret etmektedir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 435-436







ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Ben, sırf insanların arasını bulmak niyetiyle yalan söyleyen kişiyi yalancı saymam."



Kaynak: Ebû Dâvud, Edeb, 50





GÜNÜN SÖZÜ:









GÜNÜN FOTOĞRAFI:





