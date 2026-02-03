Yerli Epstein olan İBB kreşlerinde, 6 yaşındaki çocuklar böyle cinsel tacize uğramış!

Epstein sapıklığının küresel yankıları sürerken, İstanbul'un kalbinde, İBB'ye emanet edilen minik yavrularımızdan gelen feryatlar vicdanları sızlatıyor! Güzeltepe ÇEM'de spor hocası Ö.D. tarafından istismara uğradığı iddia edilen 6 yaşındaki M.’nin ifadeleri kan dondurdu. Skandalın patlak vermesiyle birlikte mağdur çocuk sayısı 5’e çıkarken, aileler "Adalet istiyoruz" feryadıyla savcılığa koştu!

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal eden yeni şikayetler, İBB Çocuk Etkinlik Merkezleri'ndeki (ÇEM) denetim zafiyetini ve yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. 3 yaşındaki U.’nun ardından 6 yaşındaki M.’nin de Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) verdiği ifadeler, sistemli bir istismar iddiasını güçlendirdi.

Kan Donduran İfade: "Öğretmenim Özel Bölgemi Sıktı"

6 yaşındaki M.’nin Çocuk İzlem Merkezi’nde uzmanlar eşliğinde verdiği ifade, olayın vahametini ortaya koydu. Küçük M., spor hocası Ö.D.’nin kendisine kıyafet üzerinden dokunduğunu, özel bölgelerini sıkarak canını acıttığını ve kendisini öptüğünü anlattı.

Çocuğun ifadelerine göre, spor hocası ve bazı öğretmenler; "Bunları annene söyleme, yanlışlıkla oluyor, söylersen sana küseriz" diyerek küçük yavruyu duygusal baskı altına alıp susturmaya çalıştı.

İBB'den İlk Açıklama: "Bulguya Rastlanmadı"

İBB yönetimi, artan iddialar üzerine 22-23 Ocak tarihlerinde yaptığı açıklamalarda savunma pozisyonuna geçti. İBB, kurum içi yapılan incelemelerde kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen bir bulguya rastlanmadığını savundu.

Soruşturmanın selameti açısından ismi geçen personellerin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Ancak aileler, çocukların bulunduğu sınıflarda veya tuvalet önlerinde kör noktalar olduğunu iddia ederek bu açıklamaya tepki gösterdi.

Valilik ve Bakanlık Devreye Girdi

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından devletin ilgili kurumları teyakkuza geçti. İstanbul Valiliği konuyla ilgili hem idari hem de adli soruşturmanın açıldığını ve sürecin bizzat takip edildiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mağdur çocuklara ve ailelerine psikososyal destek sağlamak üzere uzman ekiplerin görevlendirildiğini açıkladı.

Avukat Canan Koç: "Beyanlar Örtüşüyor"

Mağdur çocuklardan M.’nin avukatı Canan Koç, yargı sürecinin titizlikle sürdüğünü belirterek; farklı yaş gruplarındaki çocukların benzer ifadeler vermesinin davanın seyrini değiştireceğini vurguladı. Koç, "Mağdur sayısının artma ihtimali oldukça yüksek" uyarısında bulundu.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan ses kayıtlarında yer alan ifadeler ise vicdanları sızlatıyor. Minik M. ile annesinin söz konusu olayla ilgili yaptığı konuşmalarda şu ifadeler yer alıyor:

* Anne: Öğretmenin nereye dokundu, ne yaptı?

- M: Hayır onu anlatmıyoruz ki…

* Anne: O mu söyledi anlatmıyoruz diye?

- M: Evet

* Anne: Ne dedi peki, bilmiyorum demenizi mi istedi?

- M: Evet

* Anne: Peki özel bölgene mi dokundu, parmağını mı soktu?

- M: Evet

* Anne: Başka bir şey yaptı mı peki, öptü mü seni?

- M: Öptü

Anne: Nereni?

- M: İzin alarak öptü

* Anne: Tamam nereni öptü?

- M: Yanağımı

* Anne: Annelerinize söylemeyin gibi bir şey söyledi mi?

- M: Evet

* Anne: Ne dedi?

- M: Zaten bunları yanlışlıkla yapıyor.

* Anne: Yanlışlıkla yapıyordu, özel bölgelerine yanlışlıkla mı dokunuyordu?

- M: Hı hı, o yüzden polisi aramana gerek yok.

Dünya Epstein sapıklığını konuşurken, kendi kapımızın önündeki bu iddialara göz yummak mümkün değildir. Çocuklarımızın 'emanet' edildiği bu merkezlerde liyakat, denetim ve ahlaki değerlerin ne ölçüde sorgulandığı bu dava ile ortaya çıkacaktır. 'Arkadaşı yaptı' diyerek morlukların üzerini örtmeye çalışan zihniyet, en az istismarcı kadar suçludur.