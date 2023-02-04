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Tarih 4 Şubat 1926: Âlim İskilipli Atıf Hoca'nın idam edilmesi
Tarih

4 Şubat 1926: Âlim İskilipli Atıf Hoca'nın idam edilmesi

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Âlim İskilipli Atıf Hoca'yı hayırla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 07:59:00 -
4 Şubat 1926: Âlim İskilipli Atıf Hoca'nın idam edilmesi

İskilipli Muhammed Atıf Hoca, İskilip’in Tophane köyünde 1876 tarihinde dünyaya gelir. Annesini henüz altı aylıkken kaybeder. İlk tahsiline doğduğu kazada Hoca Abdullah Efendi’den ders alarak başlar. İskilip’in âlimlerden feyiz ve dersler alarak ve yine Rüştiye’yi de aynı ilçede tamamlayarak İstanbul’a gelir ve yarım kalan tahsilini İstanbul’da tamamlar.


1902 senesinde ve henüz 26 yaşında iken icazet alan Atıf Hoca, “Ruus” imtihanına girer ve 1905 yılında Fatih Camii’nde ders vermeye başlar. Necip Fazıl, “Son Devrin Din Mazlumları” adlı eserinde Atıf Hoca’nın el yazısı ile kaleme aldığı hâl tercümesinde şu satırları nakleder: “Bir müddet İskilip kazasının Tophane karyesinde ve 1307-1308 senelerinde İskilip’te Mebadi-i Ulumu tahsil eyledikten sonra 1310 senesi nisanında İstanbul’a geldim. Ulumu Aliye ve Aliye tahsil eyledikten sonra icazetname ahzeyledim.

Ve o sene Darulfünuna girip 1321 senesi Darülfünun İlahiyat şubesinden neş’et eyledim. Daha evvel 1313 senesinde ruus imtihanına muvaffak olarak 1321’de Fatih Camii şerifinde tedrise mübaşeret edip şerh-i akaide kadar tedrise muvaffak oldum.


1322’de Dersiamlık ruusuna nail olduktan başka 1326 Medaris Müfettişliğine ve bilahare Daru’l-Hilafeti’l-Aliyye İptidai Dahil Medresesi Müdür-ü Umumiliğine tayin olunmuştum.” Şapka Kanununa muhalefetten dolayı İstiklal Mahkemesi tarafından idam edilen İskilipli Âtıf Hoca, Taali-i İslâm (İslam’ı yüceltme) Cem’iyeti” Başkanlığında bulunmuş, ayrıca müderrislerin haklarını korumak, muhtaç durumda kalan talebe ve müderrislere yardımda bulunmak amacıyla “Cem’iyyet-i Müderrisin” adlı bir dernek kurmuştur. Huzur Derslerine H. 1340 - 1341’de muhatap olarak katılmıştır.


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Yorumlar

Ali Soylu

onun laneti onu darağacına götürenlerin hepsini rahat ettirmedi çoğu gibi bağıra bağıra can vererek dünyalarını değiştirdiler aynı senaryolar bugün de fırsat bulsalar yapacaklar Allah (c.c) bu ülke üzerinde Müslümanlara kim ne oyun oynuyorsa kahr_u perişan eylesin inşallah..

zaaf

allah gani gani rahmet eylesin. hürriyet demokrasi bağımsızlık ve özgürlük şehidi. bir buçuk milyon alimi sadece Müslüman oldukları ülkeyi işgalden kurtardıkları, ilim medeniyet ve ülkeyi yüceltmek kalkındırmak için çalıştıkları için asıp kesenler bu gün de sevri uygulamaya çalışan ülkeyi bölmeye çalışan, binlerce çocuk yaşlı kadını katleden terör partileri ve örgütleriyle işbirliği yapıp destek vererek, katliamlarına devam ediyorlar. başkalarını diktatörlükle suçluyor. acaba bu suçladıkları kişi kaç kişiyi asmış.
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