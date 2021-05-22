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Eğitim 4. sınıflar için sınavlara girmek zorunlu mu?
Eğitim

4. sınıflar için sınavlara girmek zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin 2020 - 2021 eğitim yılına dair ikinci dönem sınavlarının akıbetini açıkladı. Merak edilen ilkokul 4. sınıf ve ortaokulların sınavlarının nasıl yapılacağı konusu netleşti. 4. sınıf öğrencilerinin sınava girmelerinin zorunlu olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 4. sınıflar için sınavlara girmek zorunlu mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-22 22:43:00 -
4. sınıflar için sınavlara girmek zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ilkokul 4.sınıf ve ortaokul öğrencilerinin ikinci dönem not değerlendirmeleri için çeşitli seçenekler sunuldu. Buna göre 4. sınıflar için sınavlara girecek mi?

4. sınıflar için sınavlara girmek zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınavların gerçekleştirileceğini belirterek alternatifleri açıkladı. Buna göre, ''İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizin 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin ölçme ve değerlendirme işlemleri salgın tedbirleri kapsamında yeniden düzenlenmiştir. İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda sınav uygulaması bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz, birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirilecektir. İlkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakılmıştır.

İkinci dönem sınav notu olan öğrenciler için;

Bu sınavlar geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecektir. Sınavı yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacaktır. Bu öğrencilere istemeleri hâlinde ikinci bir sınav yapılıp puanlarını yükseltme fırsatı verilecektir.Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilmeleri sağlanacaktır ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.

İkinci dönem sınav notu olmayan öğrenciler için;

İkinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda öğrencilere tercih hakkı sunulacaktır. İsteyen öğrenciler için sınav yapılacaktır. İkinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin sadece birinci dönem notlarına göre değerlendirilmeleri sağlanacak ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır. Buna göre velilerimizin, tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusuyla bildirmeleri gerekmektedir. İlkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik bu düzenlemenin diğer ayrıntıları şu şekildedir: Seçmeli dersler dâhil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacaktır.

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