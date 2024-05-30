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Yerel 4 sene oldu acısı dinmiyor! 3 köpek kolunu kaybetmesine sebep oldu
Yerel

4 sene oldu acısı dinmiyor! 3 köpek kolunu kaybetmesine sebep oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-30 10:18:30 - 2024-05-30 10:18:29

Yaklaşık 4 yıl önce köpeklerin saldırısı sonucu kolunu kaybeden yaşlı kadın acısının dinmediğini, zor günler geçirdiğini ve psikolojisinin bozulduğunu ifade etti.

2020 yılında Tekirdağ Çorlu’dan memleketi Trabzon’un Of ilçesine çay hasadı için giden 61 yaşındaki Huriye Kaya, bahçesinin yakınında 1’i pitbull, 2’si Alman kurdu 3 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerle uzun süre mücadele eden kadın, çığlık sesleri üzerine koşarak gelen çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan kadın, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde 7 kez ameliyata alındı. Parçalanan sol kolu dirseğinden kesilen, vücudunda yaralar bulunan Kaya, 40 gün kaldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

“Psikolojik tedavi görüyorum”

Olaydan beri kolundaki acının dinmediğini ifade eden Kaya, tek başına sokağa çıkmaya korktuğunu söyledi. Psikolojisinin sarsıldığını, ilaç tedavisi gördüğünü belirten Kaya, “Olaydan 4 yıl geçti fakat ben çok mağdurum hakkımı istiyorum. Benim sinirlerimle oynadılar, ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Hastanelere gidiyorum, psikolojik tedavi görüyorum ama beynim yaşadığım olayları unutmuyor. Köpekler kolumu parçaladı, ölümden döndüm. Yaşadığım olayın tarifi yok. O köpeklerin sahipleri bana sahip çıkmadılar daha çok yalancı şahit buldular. 40 gün hastanede yattım gelip de maddi veya manevi hiçbir yaklaşımda bulunmadılar” dedi.

“Sesimi duyurmak istiyorum”

Maddi ve manevi zorluklar çektiğini ifade eden Kaya, “Buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, ben evime rızık götüren bir insandım. Emekli bile olamadım. Eşim de yüzde 60 engelli durumda. Maddi ve manevi anlamda bir çöküntü yaşıyorum. Kimse benim halimi bilmiyor. Benim beynim kolumu kaybettiğime kabullenemiyor. 4 senedir yaşadığım acıyı bir türlü duyuramadım. Sayın Cumhurbaşkanımın benim sesimi duymasını istiyorum. Çok zor durumdayım, kolumdaki ağrı hiç dinmedi, ne yapacağımı bilmiyorum” diye konuştu.

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Yorumlar

müslüman ve kavgacı

pitbulun, alman kurdunun türkiyede ne işi var? bunları sokağa salanları cinayete teşebbüsten, yaralanma durumunda nitelikli adam yaralamadan, ölme durumunda nitelikli cinayetten yargılayın. toplumu korumak devletin görevidir.

Vahap Kalyoncu

Söz bitmiştir sıra gelmiştir icraata.
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