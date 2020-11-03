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Aktüel 4 şehirde FETÖ baskınları! Mahrem yapılanmaya operasyon: 13 gözaltı
Aktüel

4 şehirde FETÖ baskınları! Mahrem yapılanmaya operasyon: 13 gözaltı

FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik 4 ilde yapılan operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 20:39:00 -
4 şehirde FETÖ baskınları! Mahrem yapılanmaya operasyon: 13 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör ve büfe telefonlarından ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında ‘mahrem imam’, açığa alınmış astsubay ve emekli astsubay ile eski askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Ankara, İstanbul ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlı her yerde aranıyor.

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