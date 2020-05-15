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4 saatlik sokağa çıkma izninde de evde kaldı, balkonda saz çaldı

Elazığ’da Korona virüsü salgını nedeniyle bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izni verilenlerden 16 yaşındaki Alperen Fırat, tam tersine evinde kalıp balkonda saz çalmayı tercih etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:49:11 -
4 saatlik sokağa çıkma izninde de evde kaldı, balkonda saz çaldı

Elazığ’da Korona virüsü salgını nedeniyle bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izni verilenlerden 16 yaşındaki Alperen Fırat, tam tersine evinde kalıp balkonda saz çalmayı tercih etti. Tedbirlerin ilk gününden itibaren sokağa çıkmayan Fırat, yoğun olarak ders çalıştığını, ara verdiği zamanlar da da saz çalmayı geliştirdiğini aktardı.


Türkiye’de ilk korona virüs vak’asının görülmesinin ardından ülke genelinde hızla alınan tedbirler kapsamında yaşlı ve hastaların ardından da 22 Mart’ta 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.Alınan son kararla 14 ile 20 yaş aralığında olanların için bugün 11:00 ile 15:00 arası dışarı çıkma izni verildi. Elazığ’da çok sayıda genç sokağa çıkarken, 2 aydır ailesiyle yaşadığı evinden dışarı adımını atmayan bu süre zarfında saz çalmaya başlayan 16 yaşındaki Alperen Fırat, 4 saatlik izinde de evde kalmayı tercih etti. Merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi’ndeki evinde kalan 9.sınıf öğrencisi Fırat, balkona çıkıp, geliştirdiği sazını çalarak zaman geçirdi. İzolasyon sürecini fırsata çeviren Fırat, ders çalışmanın yanı sıra sevdiği sazını çalmayı ileri derecede geliştirdiğini aktardı.


Yaklaşık 2 aydır dışarı çıkmadığını ve bununla birlikte evde saz çalarak vakit geçirdiğini dile getiren Alperen Fırat,"Malum öğrenci olduğum için ders çalışıyorum. Evde olmayı sosyalleştirmek amacıyla da sazımı çalarak vakit geçiriyorum. Kitap okuyorum. Bu süre zarfında derslerimi daha iyi anladım ve daha iyi çalıştım. Bize tanınan 4 saatlik izin için teşekkürler, yine de sokağa çıkmayarak evde kalıyorum” dedi.

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