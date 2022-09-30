4 saatlik MGK toplantısı Atina’yı panikletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki akşam CNN Türk ve Kanal D’nin canlı yayınında yaptığı açıklamalar ile Yunanistan konusunun da görüşüldüğü Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Atina’da endişeye neden oldu. Dün, Yunan tersanelerinde imal edilen, 2020 yılında denize indirilen ve 1996’daki Kardak Krizi’nde ölen Yunan subayı Panayotis Vlahakis’in adının verildiği Russen sınıfı hücumbotun deniz kuvvetleri gücüne dahil edilmesi törenine katılan Başbakan Miçotakis, Türkiye’nin adını anmadan şöyle konuştu:

ADINI ANMADAN TÜRKİYE’Yİ SUÇLADI

“Sınırlarımızın rengi mavidir, gri (yani belirsiz) değil. Yunanistan’ın savunmasını nasıl planlayacağına kimse peşin hüküm veremez. Birilerinin var olmayan düşmanlar yaratarak, kendi kamuoylarını zehirleme teşebbüsleri büyük hatadır. Yunan halkı boş laflara ve tehditlere kulaklarını kapatarak, sadece hakkın ve tarihin sesini duymaktadır. Tarih de sınırları ihlal edenin cezalandırıldığını göstermiştir. 21’inci yüzyılda imparatorluk vizyonlarına ve kargaşacılara yer yoktur.”

Yunan basını bu konuşmayı, “Miçotakis’ten Erdoğan’a yanıt” diye servis etti.

‘HAYRA ALAMET DEĞİL’

Öte yandan, Yunanistan konusunun da görüşüldüğü MGK (Milli Güvenlik Kurulu) toplantısının 4 saat sürmesi, Yunan televizyonlarının Haber bültenlerinde “Hayra alamet değil” diye yorumlandı. Toplantının sona ermesinden hemen sonra Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye’nin uluslararası hukuku çiğnemeye ve Yunanistan’ı ‘casus belli’ (savaş nedeni) ile tehdit etmeye hakkı yoktur. Yunanistan, Türkiye’den hiçbir şey talep etmemektedir” denildi.

‘ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI KALAMAYIZ’

Bu arada, dün AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Şehir Buluşmaları kapsamında gittiği Denizli’deki basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı şekilde silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal etmesiyle ilgili, “Biz de elimiz kolumuz bağlı kalmayız, tedbirleri alacağız. Gerek Ege’de, gerek Kıbrıs’ta biz de kendi güvenliğimizi tesis etmek için ve Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini korumak için gerekli adımları kararlılıkla atacağız” dedi.

YUNANİSTAN’DA ‘SICAK ÇATIŞMA’ İÇİN 5 SENARYO

TÜRK-Yunan ilişkilerinde aylardır dinmeyen gerginlik devam ederken, Yunan kurmaylar gerginliğin hangi sıcak olaylarla sahaya sıçrayabileceğine dair çeşitli senaryoları inceliyor. Yunan Ta Nea gazetesi, özellikle 5 muhtemel senaryonun incelendiğini belirterek bunları şöyle sıraladı:

1- Meriç veya Ege’de sığınmacılar yüzünden sıcak olay yaşanabilir.

2- Ege semalarında iki ülke savaş uçakları arasında bir kaza olabilir.

3- Balıkçılar ile sahil güvenlik güçleri arasında olay çıkabilir.

4- Türkler, adaları ablukaya alabilir.

5- Türkler, sondaj gemilerini sahada krize neden olabilecek bölgelere gönderebilir.