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4 Partiden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi için ABD’ye çağrı

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD’ye çağrıda bulundu.

09 Ağustos 2019 Cuma 17:31
4 Partiden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi için ABD’ye çağrı

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD’ye çağrıda bulundu.


AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM gruplarının ortak açıklamasında, “Bizler Türk milletinin iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında temsil eden dört siyasi parti grubu olarak; Terör örgütü FETÖ’nün Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasına yönelik büyük bir tehdit olduğunu ifade ederek, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’nin maruz kaldığı bir darbe girişimi ile en kanlı terör eylemini planlayan ve uygulamaya koyanların bu örgütün elebaşları ve mensupları olduğu gerçeğinin Türk yargısı tarafından tescil edildiğini vurgulayarak; 15 Temmuz gecesi FETÖ mensubu hainlerin saldırısına maruz kalan Gazi Meclisimiz tarafından Türk milletinin egemen iradesini ve demokratik kazanımlarını korumak uğruna verilen mücadeleyi dikkate alarak, FETÖ’nün darbe girişimine kahramanca direnen ve bu uğurda canlarını veren 251 şehidimizi rahmetle ve binlerce gazimizi minnetle anarak, başta örgüt elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere, FETO mensuplarının işlemiş oldukları suçların hesabını Türk adaleti önünde evrensel hukuk ilkeleri temelinde vermeleri yönünde Türk milletinin güçlü iradesini yinelemek gayesiyle, aşağıdaki hususları vurgulamak isteriz:


FETÖ elebaşı Fetullah Gülen halen Amerika Birleşik Devletleri’nde serbestçe yaşamaya devam etmektedir. Terör örgütünü ABD’ den yönetmeyi sürdürmekte, örgüt mensuplarına talimatlar vermektedir. FETÖ elebaşı, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin taktiklerini kullanarak sapkın görüşlerini yaymayı sürdürmektedir.


Fetullah Gülen’in ve terör örgütünün diğer yöneticilerinin adalet önünde hesap vermeleri için Türkiye’ye iade edilmeleri yönündeki adalet kurumlarının müteaddit taleplerine bugüne kadar olumlu yanıt verilmemiş olması kabul edilemez. FETÖ terör örgütüne ve elebaşı Gülen’e karşı ABD makamlarının harekete geçmemesi Türkiye ve ABD arasındaki güven ilişkisini olumsuz etkilemektedir. Bunun Türk toplumunda yol açtığı büyük tepkiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan dört parti olarak paylaşmaktayız.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk milletinin demokrasiye, temel insan haklarına ve özgürlüklere yönelik sarsılmaz inancına sahip çıkmaya devam edecektir.


Meclisimizde bulunan dört parti grubunun evrensel değerler temelinde FETÖ’ye karşı ortak tavrının başta ABD olmak üzere tüm dost ve ortaklarımız tarafından dikkate alınmasını bekliyor, Fetullah Gülen ve FETÖ mensuplarının Türkiye’ye en yakın zamanda iade edilmeleri için gerekli adımların atılması çağrısında bulunuyoruz” denildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:31
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