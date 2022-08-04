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Spor 4 milyon euroluk Morutan resmen 2. lig’de!
Spor

4 milyon euroluk Morutan resmen 2. lig’de!

Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın İtalya 2. lig ekiplerinden Pisa'ya kiralandığını resmen açıkladı

Yeniakit Publisher
2022-08-04 21:33:00 -
4 milyon euroluk Morutan resmen 2. lig’de!

Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın İtalya 2. lig ekiplerinden Pisa'ya kiralandığını resmen açıkladı

Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı Serie B takımlarından Pisa'ya 150 bin euro kiralama ve 5.5 milyon euro zorunlu şartlı satın alma opsiyonu ile kiraladı.

"Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Moruţan'ın geçici transferi konusunda Pisa Sporting Club S.r.l. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Pisa Sporting Club S.r.l., şirketimize 150.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Pisa Sporting Club S.r.l. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir.

Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa Sporting Club S.r.l'nin İtalya Serie A Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.500.000 Euro transfer bedeli ile gerçekleşecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray 4.1 milyon euroya aldı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 34 maçta süre alan 23 yaşındaki futbolcu, 3 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

Morutan, FCSB'den Galatasaray'a 4.1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

 

 

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