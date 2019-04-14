4 milyar liralık trafik cezası kesildi

Emniyet Genel Müdürlüğünün 2018 yılı faaliyet raporu yayımlandı.

Rapora göre, geçen yıl ülke genelindeki polis sorumluluk bölgelerinde 156 bin 712 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda, 2 bin 138 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 252 bin 128 kişi yaralandı.

Yapılan kontrollerde trafik açısından eksiklikleri bulunan 788 bin 137 araç trafikten men edildi.

Kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle 3 milyon 378 bin 568 sürücüye, eksiklik ya da kusurları bulunduğu gerekçesiyle de 10 milyon 265 bin 95 araca toplam 4 milyar 27 milyon 63 bin 876 lira ceza kesildi.

Polis ekiplerince, kural ihlali yaptığı tespit edilen 150 bin 737 kişinin sürücü belgesi geri alındı.

Trafikte bulunan araç sayısı 23 milyon 199 bin 37'ye ulaştı. Sürücü belgesine sahip kişi sayısı ise 29 milyon 317 bin 724 oldu.