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Aktüel

4 kişiyi öldürdüğü için aranan şüphelinin iskeleti bulundu

Hatay'da dün ormanlık alanda bulunan iskeletin, kardeşiyle evlenmediği için amcasının kızı Bilem Doğru (23), ağabeyi İbrahim Doğru (33), genç kızın nişanlısı Mahmut Şaban Afsal (28) ile damadın annesi Kerime Afsal'ı öldürdüğü için aranan Nihat Doğru'ya ait olduğu belirlendi. Otopside Nihat Doğru'nun 5 ay 20 önce öldüğü tespit edildi.

2020-04-18 00:45:00 -
4 kişiyi öldürdüğü için aranan şüphelinin iskeleti bulundu

Dün Karaali Mahallesi ormanlık alanda insan iskeleti görenler, durumu jandarmaya haber verdi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardırdan iskelet, otopsi için morga kaldırıldı. Otopsi sonucunda iskeletin, 17 Eylül 2019'da 4 kişiyi öldürdükten sonra kayıplara karışan Nihat Doğru'ya ait olduğu belirlendi.

Doğan'ın 5 ay 20 gün önce öldüğü belirlenirken, kesin ölüm nedeninin ise henüz bilinmediği bildirildi. Soruşturma devam ediyor.

Pompalı tüfekle ev basıp 4 kişiyi öldürdü

Olay, 17 Eylül 2019'da Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Olaydan 3 ay önce iddiaya göre Nihat Doğru, kuzeni Bilem Doğru'yu erkek kardeşine istedi. Ancak Bilem Doğru ve ailesi bu isteği geri çevirdi. Bunun üzerine iki aile arasında dargınlık başladı. Bilem Doğru, bir süre sonra Mahmut Şaban Afsal ile nişanlandı.

DHA'nın haberine göre; nişandan haberdar olan Nihat Doğru, pompalı tüfek ile kuzenlerinin evini bastı. Nihat Doğru, önce evin arka penceresinden ardından da giriş kısmından içeriye art arda ateş etti. Saldırıda düğün hazırlığı yapan Bilem Doğru, ağabeyi İbrahim Doğru, genç kızın nişanlısı Mahmut Şaban Afsal ile damadın annesi Kerime Afsal hayatını kaybetti. Saldırının ardından Nihat Doğru ise kaçmıştı.

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