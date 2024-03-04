4 kişi soğuktan donarak öldü
Afganistan'da etkili olan soğuk hava can aldı.
Afganistan'ın Sar-e Pol vilayetinde 4 kişi donarak hayatını kaybetti.
Afgan basınına göre, Sar-e Pol Vilayet Sözcüsü Habibullah Masrur, yaptığı açıklamada, vilayetin Elbedr bölgesinde, 2 kadın ve 2 çocuğun soğuk hava nedeniyle donarak yaşamını yitirdiğini belirtti.
Masrur, kar yağışları nedeniyle 3 evin çatısının çöktüğünü ve bu nedenle 1 kişinin öldüğünü belirtti.
Afganistan'da geçen yıl yaşanan şiddetli kış nedeniyle 200'e yakın kişi donarak yaşamını yitirmişti.