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Dünya 4 kişi soğuktan donarak öldü
Dünya

4 kişi soğuktan donarak öldü

Yeniakit Publisher
2024-03-04 20:24:00 -
4 kişi soğuktan donarak öldü

Afganistan'da etkili olan soğuk hava can aldı.

Afganistan'ın Sar-e Pol vilayetinde 4 kişi donarak hayatını kaybetti.

Afgan basınına göre, Sar-e Pol Vilayet Sözcüsü Habibullah Masrur, yaptığı açıklamada, vilayetin Elbedr bölgesinde, 2 kadın ve 2 çocuğun soğuk hava nedeniyle donarak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Masrur, kar yağışları nedeniyle 3 evin çatısının çöktüğünü ve bu nedenle 1 kişinin öldüğünü belirtti.

Afganistan'da geçen yıl yaşanan şiddetli kış nedeniyle 200'e yakın kişi donarak yaşamını yitirmişti.

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