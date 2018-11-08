4 kilo metamfetamin ele geçirildi
Otoban girişinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 4 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.08 Kasım 2018 Perşembe 17:11
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Mardin yolu otoban girişinde Van’dan gelen bir kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, zulalanmış halde 4 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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