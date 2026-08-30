4 kentte plastik kirliliği mercek altında

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, plastik kirliliğinin yalnızca atık yönetimi kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Üretim, tarım, turizm, kıyı ve deniz ekosistemleri, su kaynakları ve yerel yönetim kapasitesi birlikte ele alınmalı” dedi.

Adana’da sanayi ve tarımın, Mersin’de liman ve kara-deniz bağlantısının, Muğla ve Antalya’da ise turizm yoğunluğunun öne çıktığını aktaran Ağırbaş, “Plastik kirliliğinin kaynağı ile etkisi çoğu zaman aynı yerde ortaya çıkmıyor. Bu nedenle çözüm şehirler ve sektörler arasında koordineli olmalı” diye konuştu.

Çalışmanın çıktıları, yarın ve salı günü İstanbul’da düzenlenecek Türkiye Plastik Atık Çalıştayı’nda ele alınacak.