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Gündem 4. kattan düşen genç kadın kurtarılamadı
Gündem

4. kattan düşen genç kadın kurtarılamadı

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4. kattan düşen genç kadın kurtarılamadı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4. kattaki pencereden düşerek ağır yaralanan 25 yaşındaki Ayşegül Y., kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Evsat Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yerde yatan ağır yaralı Ayşegül Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Ayşegül Y, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Apartman ve çevresinde inceleme başlatan polis ekipleri, genç kadının düştüğü değerlendirilen 4'üncü kattaki pencerenin açık olduğunu belirledi.

Düşmenin nasıl gerçekleştiğinin aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı.

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