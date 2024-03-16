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Yaşam 4 katlı apartmanda yangın paniği
Yaşam

4 katlı apartmanda yangın paniği

Yeniakit Publisher
2024-03-16 03:21:00 -
4 katlı apartmanda yangın paniği

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısındaki bacada çıkan yangın, paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Kaygana Mahallesi’ndeki 4 katlı apartmanın çatı katındaki bacada yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri panikle dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangında yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmadığı kaydedildi.

Apartman sakini Rafet Burukoğlu ise yangının baca içindeki kurumların tutuşması sonucu çıktığını ifade etti.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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