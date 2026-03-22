4 Kaşık çorbası: Ne kelle paça ne de işkembe! Detay görenler hayrete düştü...

4 Kaşık Çorbası Tarifi İçin Malzemeler:

1 yemek kaşığı yeşil mercimek

1 yemek kaşığı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı bulgur

6 su bardağı su

Terbiyesi için;

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

Sosu için

1 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pulbiber

Tuz.

4 Kaşık Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Yeşil mercimek, kırmızı mercimek ,pirinç ve bulguru yıkayıp tencereye alalım.

Üzerine altı su bardağı suyu ekleyip kaynayana kadar bekleyelim.

Kaynadıktan sonra altını kısalım.

Bakliyatlar yumuşadığında başka bir kapta yumurta yoğurt ve unu çırpalım.

Kaynayan çorbadan iki kepçe alıp terbiye ekleyelim ve karıştıralım.

Sonrasında terbiyeyi sürekli karıştırarak çorbaya ekleyelim kaynayana kadar çırpalım.

Bu şekilde kısık ateşte pişerken ayrı bir tavada tereyağını sıvı yağ ile birlikte eritelim.

İçerisine ince ince doğradığımız soğanı ekleyelim ve soteleyelim.

Daha sonra baharatların da ekleyip çorbayı ilave edelim.

Son olarak tuzunu da ekleyip 2-3 dakika daha kaynatarak ocaktan alalım. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Adını sıkça duymaya başladığımız '4 kaşık çorbası'nın detayı şaşkına döndürdü.

4 Kaşık Çorbasının Zayıflamaya yardımcı!

Yüksek Tokluk Hissi: İçeriğindeki bakliyatlar (yeşil mercimek, nohut) sayesinde sindirimi yavaşlatır ve uzun süre açlık hissettirmez.

Metabolizma Hızlandırıcı: Yoğurt, nane ve baharatlarla hazırlanan versiyonları metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur.

Düşük Kalori: Yağsız veya çok az yağla, fırınlanmış sebzelerle hazırlandığında (örneğin kabaklı) oldukça düşük kalorili bir öğün seçeneği sunar.

Besleyici Doyuruculuk: Öğünlerde çorba tüketmek, iştahı dengeleyerek toplam kalori alımını düşürür.