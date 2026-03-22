Sığır kuyruğu otunun ilginç yararları: 8 saat süre sonunda etkili olacak! Güçlendiren sarı bitki böyle işe yarar...
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sığır kuyruğu otunun ilginç yararları: 8 saat süre sonunda etkili olacak! Güçlendiren sarı bitki böyle işe yarar...

Ramazan ayı sonrası midenizdeki şişkinlik şayet yok olmadı ise bu doğal şifa kaynağı sığır otu kuyruğunu kullanabilirsiniz.

Foto - Sığır kuyruğu otunun ilginç yararları: 8 saat süre sonunda etkili olacak! Güçlendiren sarı bitki böyle işe yarar...

Sığır kuyruğu otu, geleneksel tıpta enfeksiyon giderici özelliğiyle biliniyor. Ancak bunun yanı sıra ilginç yararları da bulunuyor. Sözgelimi hem saç çıkarttığı konuşuluyor hem de hemoroide iyi geldiği söyleniyor. İşte Sığır kuyruğu otunun özellikleri…

Foto - Sığır kuyruğu otunun ilginç yararları: 8 saat süre sonunda etkili olacak! Güçlendiren sarı bitki böyle işe yarar...

Sığırkuyruğu; Ege, Akdeniz coğrafyasında yoğun biçimde yetişen, boyu iki metreye kadar uzayabilen, kuraklığa dayanıklı, sarı renkli hoş çiçekler açan bir tür bitkidir. Bitkinin çiçek açtığı zamanlar yılın en sıcak geçen günlerine denk gelir. Bitki, yaygın biçimde demlenerek çay olarak tüketilir. Fakat aşırıya kaçıldığında ya da kontrolsüz tüketildiğinde çeşitli yan etkileri olduğu düşünülmekte

Foto - Sığır kuyruğu otunun ilginç yararları: 8 saat süre sonunda etkili olacak! Güçlendiren sarı bitki böyle işe yarar...

Bitkinin çok yoğun bir aroması yoktur, ferahlatıcıdır. Genellikle bal ile tatlandırılarak tüketiliyor. Nane ile beraber daha hoş bir tat alıyor. Ancak siyah çay gibi her gün, aralıksız biçimde kullanımı olası yan etkileri nedeniyle önerilmemek. İçinde kumarın isimli bir madde barındırır ve bu madde kan inceltici etkiye sahip. SIĞIRKUYRUĞU OTU YARARLARI NELERDİR? Bitkinin hem yaprak, hem kök, hem de çiçek kısımları geçmiş yüzyıllarda insan ve hayvan tedavisinde çok çeşitli şekillerde kullanılmış. Bitki, geleneksel tıpta uyku problemleri için de tercih edilen bir bitki olmuştur. Öksürük, kabızlık, iltihap, baş ve beden ağrısı şikayetleri en yaygın kullanım amaçlarıdır.

Foto - Sığır kuyruğu otunun ilginç yararları: 8 saat süre sonunda etkili olacak! Güçlendiren sarı bitki böyle işe yarar...

Bitkinin kullanım alanlarından biri de kafada kelleşen bölgelerde yeni saç köklerinin çıkmasını sağlamakta. Saç çıkarıcı etkisi için genellikle bitkininin çiçek ve dal kısımları kaynatılır ve suyu kullanılır. Sığır kuyruğu suyu tamamen soğutulur ve ev yapımı sirke ile karıştırılır. Bu karışım masaj yapılarak saç diplerine uygulanır. İşlemin ardından bir tülbent ile saç sarılır. Mümkünse 8 saat bu şekilde bekletilir ve ardından ılık su ile durulanır. HEMOROİDE İYİ GELİR Mİ? Bitki hemoroid şikayetlerinde de harici olarak kullanılabilmektedir. Sığır kuyruğu basur için kullanılacaksa genellikle bitki öncesince zeytinyağı içinde bekletilir ve bu biçimde sarı çiçeklerin şifasının yağa geçmesi sağlanır. Sığırkuyruğu yağı harici olarak da basura uygulanıyor.

Foto - Sığır kuyruğu otunun ilginç yararları: 8 saat süre sonunda etkili olacak! Güçlendiren sarı bitki böyle işe yarar...

Son günlerde midenizdeki şişkinlik inmedi ise ve oluşan ödemden rahatsızsanız, sığır kuyruğunu kullanabilirsiniz. İdrar söktürücü özelliğini harekete geçirerek sizi fazla sudan kurtaracaktır. Mide problemlerini de anında çözecektir. Bu bitki ile ideal kilonuza belki de bir adım daha yaklaşacaksınız. Sığır kuyruğu otu (Verbascum), solunum yollarını rahatlatma, balgam sökme, kulak ağrılarını hafifletme, egzama ve yanık gibi cilt rahatsızlıklarını iyileştirme gibi geleneksel şifa özellikleriyle bilinir. Ayrıca, sakinleştirici etkisiyle uyku düzenine yardımcı olur ve çay/lapa şeklinde kullanılarak mide kramplarını ve boğaz ağrılarını gidermeye destek sağlar. Sığır kuyruğu otu nasıl toplanır? Toplanması - Saklanması : Sığırkuyruğunun yapraklan yaz ortasında kahverengileşmeden önce toplanıp özenle kurutulur. Sığır kuyruğu otu diz ağrısına iyi gelir mi? Anti-inflamatuar Özellikler: Sığır kuyruğu otu anti-inflamatuar özelliklere sahip bir bitkidir. Bu özelliği sebebiyle eklem ağrılarını ve iltihaplanmayı hafifletmeye yardımcı olabilir.

