  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Psikolog bakın ne diyor: Şiddete maruz kalınca beyin bu durumu normalleştiriyor Uzman Diyetisyen uyardı: Bu besinlerden uzak durun! Bayram sonrasına dikkat Küçük kuzunun büyük hikayesi! Boncuk’a mahalle sahip çıktı Sidiki Cherif milli takıma davet edildi ama gidemiyor: İşte sebebi! İsrail’e cehennemi yaşatan özel füze detayı! Demir Kubbe Delik Kubbe’ye döndü Hyeon-gyu Oh kendine hedef koydu Kararmış dolguları kar beyazı yapan işte o müthiş ikili… Çamaşır suyunu çöpe attıran formül!
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Uzman Diyetisyen uyardı: Bu besinlerden uzak durun! Bayram sonrasına dikkat
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzman Diyetisyen uyardı: Bu besinlerden uzak durun! Bayram sonrasına dikkat

Mübarek ramazan ayı sonrasında Ramazan Bayramı derken vücudumuzu normal akışına sokarak iyi bir beslenme metodu izlemek zorundayız.

#1
Ramazan Bayramını idrak ettiğimiz şu günlerde uzman isimlerden peş peşe uyarılar gelmeye başladı. Ramazan ayında 30 gün boyunca tutulan oruç sonrasında henormal günlük beslenme rutinine geçecek. Ramazan boyunca dinlenen mide ve organları Ramazan bayramı günleri ile düzen değiştireceği için Diyetisyen Ruken Kuzu, mideye yüklenilmemesi gerektiğini vurgulayarak "Bayramda nasıl beslenilmeli?" sorusunu yanıtını açıkladı.

#2
Düzeni değişen bedenlerin Ramazan sonrasına alışması için beslenmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Diyetisyen Ruken Kuzu, 30 günlük oruçtan çıkıp kutlayacağımız Ramazan Bayramında "midemiz de bayram yapsın" diyerek yemeğe, tatlıya aşırı yüklenmenin olumsuz sonuçlarına dikkat çekti.

#3
Ramazandaki uzun süreli açlık nedeniyle, metabolizma hızının ve bağırsak fonksiyonlarının yavaşladığını belirten Kuzu, "3 günde kilo alınmaz diye düşünmeyin. Yiyecek miktarlarını çok artırmayın, günde en az 30 dakikalık yürüyüş ile beslenme alışkanlıklarındaki yanlışları dengeleyin" dedi.

#4
Kent Bayraklı Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ruken Kuzu, rutin beslenme düzeninin dışına çıkacağımız Ramazan Bayramı’nda "Dengeyi sağlama" tüyoları verdi. Kuzu, özellikle şeker, kalp, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanların ve diyet yapanların böyle günlerde daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Bayram ziyaretlerinin öğün sayısını artırıp, aradaki süreyi de kısaltacağını ve bunun kilo riski oluşturacağını belirten Kuzu, "İkramların cazibesine kapılmayın" uyarısında bulunu.

#5
Metabolizma hızının ve bağırsak fonksiyonlarının yavaşladığı oruç sürecinin ardından normal beslenme düzenine geçerken çok dikkatli olmak gerektiğine dikkat çeken Kuzu,

#6
"Bayramla birlikte yemeklerin çeşit ve miktarlarının artması, daha fazla tatlı tüketimi 3 günde kilo alınmaz diye düşünenleri yanıltır. Bayram sonrasında tartıda beklenmedik sonuçlar görmemek için; oruçtan çıktıktan sonra tüketilecek yiyeceklerin miktarını aniden arttırılmamalı, öğünler arasında en az 3-4 saat açlıklar olmalıdır. Günde 2-3 ana öğün 1-2 ara öğün şeklinde bir beslenme düzeni en uygunudur. Bayram boyunca; çay, kahve, meşrubat tüketiminin artması su tüketimini ikinci plana atmaktadır. Düzenli bir sindirim sistemi ve metabolizmayı canlandırmak için günde 8-10 bardak su içilmelidir" dedi.

#7
Güne mutlaka kahvaltı ile başlamanın önemine değinerek konuşmasının sürdüren Kuzu, "Bayram kahvaltılarında çeşitler ve porsiyonlar oldukça fazladır. Kızartma, kavurma, hamur işleri ve tatlıları içeren kahvaltı sofralarında size en uygun olan örneğin yumurta, zeytin, peynir, bal ya da tahin- pekmez, söğüş sebze, tam tahıllı ekmek gibi besinlerle güne başlayabilirsiniz. Kahvaltı geç tüketilirse veya doyurucu bir kahvaltı ile güne başlanılırsa öğle yemeği atlanılabilir.

#8
Bayramda tatlı ve çikolata tüketimine dikkat edilmeli. Tercihler çikolatadan ve sütlü tatlılardan yana olmalıdır. Pizza yiyecekseniz az malzemeli ve işlenmemiş etli tercih edin, bol soslu değil domatesli, kıymalı makarna tüketin. İnce hamurlu bir lahmacunu 1 su bardağı ayran ve bol yeşillik ile tüketebilirsiniz. İştahınızı ve tatlı isteğinizi bastırmak için suyunuza karanfil, tarçın ve limon atabilirsiniz.

#9
Gün içerisinde aşırı kaçırmanız durumunda, akşamı hafif geçirmek adına 1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği ve 1 kase yoğurt tercih edebilirsiniz. Günde en az 30 dakikalık yürüyüş beslenme alışkanlıklarındaki yanlışları dengelemenizi sağlar.

#10
Bu önerilere dikkat ederek bayramımızı ruhen olduğu kadar bedenen de huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirebilmemiz mümkün" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Oytun Erbaş'tan Müslümanları sarsacak çıkış: İlaç diye Domuz bağırsağı alıyoruz
Sağlık

Oytun Erbaş'tan Müslümanları sarsacak çıkış: İlaç diye Domuz bağırsağı alıyoruz

Ünlü bilim insanı Prof. Dr. Oytun Erbaş, katıldığı bir programda ilaç sektörü ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bazı tıbbi maddeler hak..
Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu: 130 gemiyi vurduk
Dünya

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu: 130 gemiyi vurduk

CENTCOM'dan yapılan açıklamayı ajanslar 'son dakika' koduyla dünyaya servis etti. Açıklamada "Şimdiye kadar İran'a ait 130 gemiyi vurduk" if..
Süleyman Soylu'dan dikkat çeken açıklama! "300-400 bin şehit veririz, İsrail diye bir memleket kalmaz"
Gündem

Süleyman Soylu'dan dikkat çeken açıklama! "300-400 bin şehit veririz, İsrail diye bir memleket kalmaz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin yaptığı konuşmada İsrail’e yönelik sert ifadeler kullandı...
40 Sayfalık İtiraf: Fail İmamoğlu! Muhalif Gazeteci Levent Gültekin’in iddiaları CHP’yi sarstı
Gündem

40 Sayfalık İtiraf: Fail İmamoğlu! Muhalif Gazeteci Levent Gültekin’in iddiaları CHP’yi sarstı

Muhalif Gazeteci Levent Gültekin’in gündeme taşıdığı iddialar CHP kulislerini sarstı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yolsuzluk do..
Haydut ABD ile terörist İsrail'e ses çıkaramadı! Davutoğlu'nun Karar'ı İran'ı Nazilere benzetti
Gündem

Haydut ABD ile terörist İsrail'e ses çıkaramadı! Davutoğlu'nun Karar'ı İran'ı Nazilere benzetti

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar Gazetesi'nde köşe karalayan İsmet Berkan, terör devleti İsrail ve haydut ABD'ye sesini çıkarmayıp İra..
'Gizli Silah' iddiaları ortaya atılmıştı... İngiltere doğruladı!
Gündem

'Gizli Silah' iddiaları ortaya atılmıştı... İngiltere doğruladı!

Bugün sabah duyurduğumuz, "İran 4 bin kilometre ötedeki İngiltere üssünü hedef aldı" haberi İngiliz makamları tarafından doğrulandı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23