Mikroorganizmalar ve bakteri kolonisi... Bulaşık süngeri ne kadar kullanılmalıdır?

Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bulaşık süngeri mutfaklarımız için en önemli araçlardan biri haline geldi.

Bulaşık süngeri mutfaklarımızın baş ucunda duruyor. Bulaşık süngeri sürekli su ile temas ettiği için nemli. Peki tabii nem bakterilerin en sevdiği ortam. Peki bulaşık süngeri ne zaman değiştirilmeli?

Mutfaklarda "temizliğin sembolü" gibi görünen bulaşık süngerleri, aslında görünmeyen bir tehlikeyi barındırıyor. İlk bakışta tertemiz duran bir sünger, mutfağınızdaki en riskli eşyaya dönüşebiliyor. Uzmanlar, değişim süresi ve hijyen kuralları konusunda son noktayı koyuyor.

Çoğu evde süngerler eskiyene kadar, bazen aylarca kullanılıyor. Ancak uzman uyarısı net: Süngeriniz temiz görünse bile iç yapısında devasa bir bakteri kolonisi büyüyor. Nemli ve gözenekli dokusu, bu mikroorganizmalar için adeta bir "üreme kampı" oluşturuyor. Özellikle yemek artıklarıyla birleşen nem, süngeri mutfağın en kirli noktası haline getiriyor.

Almanya'daki Furtwangen Üniversitesi tarafından yapılan ve Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırma, dehşete düşüren sonuçları belgeliyor. İncelenen süngerlerde milyonlarca bakteri hücresi saptanıyor. Araştırmacılar, bu durumun önüne geçmek için düzenli değişimin şart olduğunu vurguluyor.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) ise çiğ et, tavuk veya balık temasından sonra süngerin derhal dezenfekte edilmesini veya çöpe atılmasını öneriyor.

Uzmanların üzerinde uzlaştığı genel kural, bulaşık süngerinin haftada en az bir kez değiştirilmesi gerektiğini işaret ediyor. Kullanım yoğunluğuna göre bu süre daha da düşebiliyor. Eğer süngerinizde şu belirtiler varsa vedalaşma vakti gelmiş demektir:

Kötü kokular yayılıyorsa, Renginde belirgin değişimler başladıysa,

Yapısında parçalanmalar görülüyorsa. Unutmayın süngeri uzun süre kullanmak, bakterilerin temiz yüzeylere taşındığı çapraz bulaşma riskini ciddi oranda artırıyor.

Süngerinizin hijyen seviyesini korumak için her kullanım sonrası iyice durulamanız ve suyunu sıkmanız gerekiyor. Nemli bırakılan her dakika, bakteri çoğalmasını hızlandırıyor. Bazı uzmanlar mikrodalga veya bulaşık makinesinde yüksek ısıda yıkamayı bir çözüm olarak sunuyor. Ancak bu yöntemlerin süngeri tamamen sterilize etmediği, sadece bakteri yükünü geçici olarak azalttığı belirtiliyor.

Son yıllarda süngerlerin yerine silikon fırçalar ve yıkanabilir temizlik bezleri öneriliyor. Bu ürünler hızlı kuruma özellikleri sayesinde bakteri barındırma riskini minimize ediyor.

Mutfaktaki hijyen zincirinin en zayıf halkası olan süngerleri düzenli değiştirmek, ev sağlığınızı korumanın en basit ve kritik yolu olarak görülüyor.

