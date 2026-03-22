ABD ve İsrail'e peş peşe darbeler! Bir savaş uçağı daha indirildi

İran’dan ABD ve İsrail’e peş peşe darbe… İran bir F-15 savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurduğunu ve uçağın Hürmüz Adası yakınlarında düştüğünü açıkladı.

İran, hava savunma sistemlerinin ülkenin güneyinde bir F-15 savaş uçağını hedef alarak vurduğunu duyurdu.  İran devlet televizyonunun Hava Savunma Ortak Karargahı'nın açıklamasına dayandırdığı haberde, "birkaç saat önce düşmana ait F-15 tipi bir savaş uçağı, ülkenin güneyinde vuruldu." ifadeleri yer aldı.

 

Açıklamada, uçağın "Ordu Hava Savunma Kuvvetleri tarafından karadan havaya füze sistemleri ile vurulan uçağın Basra Körfezi'ndeki Hürmüz Adası yakınlarında düştüğü ve uçağın akıbeti hakkında soruşturmanın başlatıldığı" ifade edildi.

 

Öte yandan, ABD ve İsrail'den F-15 uçağının düşürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama yapılmadı.

 

İran, 19 Mart'ta ABD'ye ait bir F-35, dün de İsrail'e ait bir F-16'yı düşürdüğünü duyurmuştu. ABD ordusu, İran tarafından hedef alınan F-35'in bölge ülkelerinden birindeki üsse "sert iniş" yaptığını öne sürmüştü. İsrail de dün bir F-16'nın İran'da hedef alındığını ancak hasar almadığını iddia etmişti.

