  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tepeli pelikanlar böyle görüntülendi! Gökyüzünün devi Iğdır’da 99 yaşında ama yerinde duramıyor! ‘Kaya Dede’ enerjisiyle gençleri kıskandırıyor WhatsApp yazışmaları mahkemeyi karıştırdı! Altın borcu olanlar yandı: Yargıtay'dan emsal teşkil edecek karar! Ceviz nasıl tüketilmeli, işte cevabı: Cevizin faydaları nelerdir? Yüksek tansiyonu olanlar tüketin Hem ruhen, hem fiziken... Derin nefes almaya alışın: İşte faydaları Van’da hayvancılık atağı! Devlet desteğiyle sürüler büyüyor
Yaşam
7
Yeniakit Publisher
99 yaşında ama yerinde duramıyor! ‘Kaya Dede’ enerjisiyle gençleri kıskandırıyor
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sivas’ta yaşayan 99 yaşındaki emekli fırın ustası Kaya Bulut, ilerleyen yaşına rağmen çalışkanlığı ve enerjisiyle dikkat çekiyor...

#1
Sivas’ta yaşayan Kaya Bulut, 99 yaşına rağmen çalışma azminden vazgeçmiyor. Eşi Lütfiye Bulut'u bir yıl önce kaybedince tek başına kalan 8 çocuk ve 25 torun sahibi Bulut, 99 yaşına rağmen azmi ve çalışkanlığıyla isminin hakkını veriyor.

#2
Çocukları ve torunlarının gözetiminde yaşamına devam eden Bulut, bahçe işleriyle uğraşmayı da ihmal etmiyor. Eski eşyaların yer aldığı evinin odasında zaman geçirmeyi de seven Bulut, gramofondan eski plakları dinleyerek geçmiş günleri yad ediyor.

#3
Kaya Bulut, Yıldızeli ilçesinin Tatlıcak köyünde 1927'de doğduğunu ve 5 kardeşin en büyüğü olduğunu söyledi.

#4
Hayatının çalışmakla geçtiğini anlatan Bulut, "Türkiye'nin birçok yerine giderek fırınlar yaptım. Her tarafın mimarı oldum." dedi.

#5
Bulut, ailesinden birçok kişinin hayatını kaybettiğini, kendisinin ilaç dahi kullanmadığını dile getirerek, "Şu anda da güçlü, kuvvetliyim. Ağrıyan, sızlayan yerim yok. Allah bunu herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.

#6
Enerjisini doğal beslenmeye, sebze, meyve yemeye ve çalışmaya borçlu olduğunu belirten Bulut, şunları kaydetti: "Küçüklüğümden bu yana havuç yiyorum. Şu anda bile yemeye devam ediyorum. Dişlerim bile hala ana dişim. Fazla yemek yemem. Ramazanda yemeğe bazen evimin karşısında bulunan Valiliğe ait yere giderim. Oradakiler de beni çok seviyor. Benimle yakından ilgileniyor. Bana, 'Kaya dede çalışma, kendini yorma' diyorlar ama ben kazma, kürekle bahçe işleriyle uğraşıyorum. Çocuklarım çalışmamı istemiyor ama ben çalışıyorum. Sabah kalktım, bahçede bulunan büyük taşları çıkardım. Gücümü, kuvvetimi Cenabıallah'a borçluyum. Allah bana bu kuvveti verdi. Ben de onun talebesi oldum. Çalışırken eldiven dahi takmam, topraktan alıyorum enerjimi. Toprağı elim ile karıştırırım, ondan sonra ekerim. Bayramdan sonra bahçemi yine ekeceğim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23