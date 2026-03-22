ABD ve İsrail terörü dünyayı etkiliyor! Küresel ekonomi uçurumun kenarında

Anadolu Ajansı’nın (AA) "Körfez'de Savaşın Bilançosu" dosya haberine göre, bölgedeki çatışmaların ekonomik yansımaları derinleşiyor. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Akkaş, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, küresel sistemin Körfez petrollerine olan bağımlılığının altını çizdi.

Enerji Krizi Üretim Maliyetlerini Tetikliyor

Körfez bölgesinin enerji altyapısının zarar görmesi veya Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş noktalarının kapanması, dünya genelinde bir "yayılma etkisi" oluşturuyor. Doç. Dr. Akkaş, petrol ve doğal gazın hemen her sektör için temel girdi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Küresel ekonomi büyük ölçüde Körfez petrolü ve doğal gazına bağlı olduğundan, hemen her sektörde üretim maliyetleri artıyor. Bu durum, otomotivden ambalaj sanayisine kadar geniş bir yelpazede kesintilere ve küresel çapta enflasyonist baskılara yol açıyor."

Dubai ve Katar’da Sert Düşüşler

Savaşın başlamasıyla birlikte bölge ekonomilerinde somut gerilemeler kaydedildi. Özellikle gayrimenkul ve finans piyasaları bu durumdan en çok etkilenen alanlar oldu:

Dubai Emlak Endeksi: Yaklaşık %26 değer kaybetti.

Yaklaşık değer kaybetti. Katar Emlak Endeksi: Yaklaşık %7 oranında düştü.

Yaklaşık oranında düştü. Dubai Finansal Market Endeksi: %15 civarında bir azalış gösterdi.

Suudi Arabistan, BAE ve Katar borsalarında da savaşın ilk gününden bu yana sert dalgalanmalar ve düşük seyir devam ediyor.

Lojistik Merkezler Risk Altında

BAE, özellikle Dubai Limanı üzerinden yürüttüğü "re-export" (yeniden ihracat) faaliyetleri ile küresel deniz ticaretinin merkezi konumunda. Ancak artan güvenlik riskleri, Dubai'nin bu stratejik konumunu kaybetme tehlikesini doğuruyor. Bölgedeki lojistik aksaklıklar, ithal edilen makine, elektrikli cihaz ve motorlu taşıtlar gibi kalemlerde tedarik zincirini bozuyor.

"Beyaz Yakalı" Göçü Kapıda mı?

Körfez ülkelerinin yabancı iş gücüne dayalı üretim modeli de savaş nedeniyle baskı altında. Doç. Dr. Akkaş, batılı ülkelerden gelen uzman ve yönetici kadrosundaki beyaz yakalı personelin, güvenlik endişesiyle bölgeden ayrılma eğiliminde olduğunu belirtti. Mavi yakalı çalışanların kalıcı olma oranı yüksek olsa da nitelikli iş gücünün bölgeyi terk etmesi, teknik ve mühendislik alanlarında ciddi bir boşluk yaratma riski taşıyor.