Savaş rüzgarları Dubai’yi vurdu: Konut piyasasında büyük çöküş!

Bölgedeki çatışmaların sıçrama korkusu, özellikle Türk yatırımcıların da gözdesi olan Dubai gayrimenkul sektörünü derinden etkiledi. DXB Interact verilerine göre, 16 Şubat-1 Mart döneminde 8 bin 199 olan konut satış adedi, savaşın fitilinin ateşlendiği 2-16 Mart döneminde 6 bin 129'a geriledi. İşlem hacmi ise 7,55 milyar dolardan 5,61 milyar dolara düşerek büyük bir kan kaybı yaşadı.

Borsa ve Endekslerde Sert Düşüş

Sadece fiziki konut satışları değil, finansal piyasalar da savaşın faturasını ağır ödüyor. Dubai Finansal Piyasası Gayrimenkul Endeksi'ndeki (DFM) son bir aylık kayıp yüzde 25'i aşarken, bazı uzmanlar borsa genelinde gayrimenkul hisselerinde yüzde 30'a varan düşüşler gözlemlendiğini belirtiyor.

"Savaş Uzarsa Telafisi Yıllar Sürecek"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, piyasadaki gerilemeyi "ihtiyatlı bir bekleme süreci" olarak tanımladı. Tekçe, "Fiyatlarda henüz bir gerileme yok ancak savaş 3-6 aydan uzun sürerse, bu durum emirlikler için büyük kayıp olacaktır ve telafisi uzun yıllar sürer" uyarısında bulundu.

İkinci El Konutlarda Fiyat Riski

Uluslararası gayrimenkul uzmanı Burak Ustaoğlu ise yatırımcıların endişeli ve mutsuz olduğunu vurgulayarak, "Süreç uzarsa Dubai ekonomisi olumsuz etkilenir, bölgeye yatırım azalır ve özellikle ikinci el konutlarda fiyatlar gerileyebilir" değerlendirmesini yaptı. Dubai'nin iş dünyasına dayalı göç modelinin savaş nedeniyle sekteye uğraması, bölgedeki lüks konut projelerinin geleceğini de belirsizliğe itiyor.