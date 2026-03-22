  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ne olduysa son bir saatte oldu! Suudi Arabistan'da hareketli anlar Bayramda yürekleri yakan video Siyasi partilerle bayramlaşan HÜDA PAR'dan mesaj: İsrail ve Amerika dünya barışı için büyük bir tehdit İsrail'de nükleer santralin bulunduğu bölge vuruldu Belediye değil sanki 'karşılıksız çek' merkezi! Beşiktaş kimlere emanet? Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu: 130 gemiyi vurduk 'Rüşvet' tutuklusundan Özgür'e büyük kıyak! 800 bin liralık ev 13 milyon oldu Mossad'dan "bize casusluk yapın" çağrısı Hakan Fidan'dan savaş açıklaması! Hani laiklik? Halkın dini duygularını istismar ederek fitre toplayan Mansur nereye harcadıklarını göstermedi
Gündem 40 Sayfalık İtiraf: Fail İmamoğlu! Muhalif Gazeteci Levent Gültekin’in iddiaları CHP’yi sarstı
Gündem

40 Sayfalık İtiraf: Fail İmamoğlu! Muhalif Gazeteci Levent Gültekin'in iddiaları CHP'yi sarstı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Muhalif Gazeteci Levent Gültekin’in gündeme taşıdığı iddialar CHP kulislerini sarstı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yolsuzluk dosyasında itirafçı olduğu ve tüm suçun arkasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olduğunu öne sürdüğü iddia edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde kongre sonrası başlayan "tasfiye" süreci, yerini karşılıklı suçlamalara ve kirli dosyaların ifşasına bıraktı. Gazeteci Levent Gültekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yolsuzluk davasında köşeye sıkışınca 40 sayfalık bir itiraf tutanağı imzaladığını iddia etti.

"40 Sayfalık İtiraf: Fail İmamoğlu!"

Gültekin’in açıklamalarına göre, dün gözaltına alınan 87 kişiden önemli bir kısmı itirafçı oldu. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise Rıza Akpolat’ın ifadeleri. İddiaya göre Akpolat, Silivri’de yakın çevresine ve tutanaklara; yapılan usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların mimarının Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Akpolat’ın, "Bu işlerin arkasında İmamoğlu var, çıkarsam her şeyi herkese göstereceğim" dediği öne sürülüyor.

"Loser" Ekip Belge Yağdırıyor

CHP içerisindeki güç savaşının geldiği noktayı özetleyen Gültekin, kongreyi kaybeden ve "loser" (kaybeden) olarak nitelendirilen ekibin, partiyi geri almak için ellerindeki tüm kozları sahaya sürdüğünü belirtti. Beykoz’dan Beşiktaş’a kadar pek çok belediyeyle ilgili:

  • Görüntüler
  • Gizli Dosyalar
  • Yolsuzluk Belgeleri tek tek savcılıklara ve medyaya servis ediliyor.

Birbirlerini Gammazlıyorlar!

Parti içindeki bu "iç savaşta" kimsenin kimseye acımadığını ifade eden Gültekin, eski dostların şimdi birbirlerini "gammazladığını" vurguladı. Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin günlerce İmamoğlu aleyhinde haberler yaptırdığını ve artık "partiye geri dönemem" diyenlerin dosya taşıyıcılığına başladığını iddia etti.

Bu itirafların ve ortaya saçılan belgelerin ardından yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu ağır iddialara ne cevap vereceği merak konusu.

Gündem

Provokatörlere gözaltı! Yine CHP kitlesi yine polise saldırı

Gündem

CHP'li İBB'den vatandaşın cenazesine skandal muamele! Utandıran görüntüler

Gündem

CHP'den İstanbul'a bayram hediyesi (!)

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

elefteros tipos

bu levent tipi geç de olsa gerçekleri görmüş. sanırım cehape maaşını yatırmamış.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23