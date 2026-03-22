40 Sayfalık İtiraf: Fail İmamoğlu! Muhalif Gazeteci Levent Gültekin’in iddiaları CHP’yi sarstı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde kongre sonrası başlayan "tasfiye" süreci, yerini karşılıklı suçlamalara ve kirli dosyaların ifşasına bıraktı. Gazeteci Levent Gültekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yolsuzluk davasında köşeye sıkışınca 40 sayfalık bir itiraf tutanağı imzaladığını iddia etti.

"40 Sayfalık İtiraf: Fail İmamoğlu!"

Gültekin’in açıklamalarına göre, dün gözaltına alınan 87 kişiden önemli bir kısmı itirafçı oldu. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise Rıza Akpolat’ın ifadeleri. İddiaya göre Akpolat, Silivri’de yakın çevresine ve tutanaklara; yapılan usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların mimarının Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Akpolat’ın, "Bu işlerin arkasında İmamoğlu var, çıkarsam her şeyi herkese göstereceğim" dediği öne sürülüyor.

"Loser" Ekip Belge Yağdırıyor

CHP içerisindeki güç savaşının geldiği noktayı özetleyen Gültekin, kongreyi kaybeden ve "loser" (kaybeden) olarak nitelendirilen ekibin, partiyi geri almak için ellerindeki tüm kozları sahaya sürdüğünü belirtti. Beykoz’dan Beşiktaş’a kadar pek çok belediyeyle ilgili:

Görüntüler

Gizli Dosyalar

Yolsuzluk Belgeleri tek tek savcılıklara ve medyaya servis ediliyor.

Birbirlerini Gammazlıyorlar!

Parti içindeki bu "iç savaşta" kimsenin kimseye acımadığını ifade eden Gültekin, eski dostların şimdi birbirlerini "gammazladığını" vurguladı. Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin günlerce İmamoğlu aleyhinde haberler yaptırdığını ve artık "partiye geri dönemem" diyenlerin dosya taşıyıcılığına başladığını iddia etti.

Bu itirafların ve ortaya saçılan belgelerin ardından yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu ağır iddialara ne cevap vereceği merak konusu.