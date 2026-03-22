İslam Memiş'ten altın için pazartesi uyarısı: Bu düşüş manipülasyon! Alım fırsatını kaçırmayın

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş yatırımcıyı tedirgin ederken, finans analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir "pazartesi" uyarısı geldi. Ons altının 4.477 dolar seviyelerine kadar inmesini "manipülasyon fiyatlaması" olarak değerlendiren uzman isim, bu düşüşlerin kalıcı olmadığını belirterek önümüzdeki haftayı işaret etti ve mevcut tabloyu "muhteşem bir fırsat" olarak nitelendirdi.

ALTIN BORCU OLANLAR

Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin kalıcı olmayacağını savunan Memiş, değerli metallerdeki baskılanmanın nedenlerini şu sözlerle ifade etti: "Uluslararası piyasalarda ons altın 4.500 dolar seviyesinde haftayı kapattı. Altın, gümüş ve tüm metallerdeki bu sert gerilemenin iki ana nedeni var: Birincisi, petrol fiyatlarının yüzde 4 civarında prim yaparak 111-115 dolar bandına yükselmesi; ikincisi ise dolar endeksinin tekrar 100 seviyesinin üzerine çıkmasıdır. Mevcut düşüş trendindeki baskılanma ve manipülasyon fiyatlaması kalıcı değildir. Özellikle altın borcu olanlar, düğün yapacaklar veya elinde dövizi olan yatırımcılar için bu seviyeler muhteşem fırsatlardır."

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA DİKKAT

Memiş, yönün önümüzdeki hafta itibarıyla yukarı döneceğini öngördüğünü şu açıklamalarla dile getirdi: "Petrol 115 dolara gittiği zaman ons altın 4.500'e geldi. Peki, tekrar 4.950-4.970 denemesini yapar mı? Yapar. Ne zaman yapar? Önümüzdeki hafta yapar. Çünkü petrol fiyatlarındaki 95 dolar seviyesine doğru beklediğim gerileme, altın tarafındaki bu yükselişi destekleyecektir. Şu an bu fiyatlar kalıcı değildir."

İLAVE YAPMANIN TAM ZAMANI

İç piyasada gram altın yatırımcısına da seslenen Memiş, "Bu düşüşler kalıcı değil, ilave yapmanın tam zamanı" diyerek hem dijital ekranlar hem de fiziki piyasalar arasındaki fiyat makasına dikkat çekti: "Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 6 bin 400 lira seviyesinde. Şu anki rakamlar oldukça düşük. Bu düşüşler kalıcı değil; bu fiyatlardan mutlaka ilave yapmak gerektiğini şahsen düşünüyorum. Dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor; enflasyon ve stagflasyon bağıra bağıra geliyor. Altın tarafındaki bu fiyatlar Mayıs ve Haziran aylarında çok aranacaktır. Elinde altın bulunduranlar için bir problem yok; acemi yatırımcı gibi değil, profesyonel bir yatırımcı gibi düşünmek lazım. Fiyatın değil, miktarın önemli olduğu bir süreçten geçiyoruz."