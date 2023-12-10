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Sosyal Medya 4 kadınla evlenip düğün yaptı
Sosyal Medya

4 kadınla evlenip düğün yaptı

Yeniakit Publisher
2023-12-10 07:46:00 -

Türkmenistan'da bir kişi aynı anda 4 kadınla evlendi. Olay düğünün görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Türkmenistan'da gerçekleşen olay izleyenleri hayrete düşürdü. Aynı anda dört kadınla evlenen damat sosyal medyada gündem oldu.

 

Düğüne girerken hareketli bir müzikle önden giren damat, evleneceği dört eşi de arkasından onu takip ederek girdi. Eğlencelerden sonra nikahlarını kıymak için gelen nikah memuru gelinlere tek tek mikrofon uzatarak nikahlarını kıydı.


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Yorumlar

Mesut Sarp

İyi halt etmiş. Eğer bu haber gerçekse çok yakında hanyayı Konya'yı görür.

Olur

Çok kârlı bir iş
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