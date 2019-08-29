4 ilden 40 milyon dolarlık ihracat

Türkiye İstatistik Kurumunun Temmuz ayı verilerine göre Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl toplamda 40, 38 milyon dolar ihracat yaptı yaptı. 4 ilden 3’ü ise 13,14 milyon dolar ithalat yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerininTemmuz istatistikleri açıklandı.Ülke genelinde ihracat 2019 yılı Temmuz ayında yüzde 7,9 arttı, ithalat ise yüzde 8,5 azaldı.

Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl’ün yer aldığı bölgeyle ilgili de TUİK verileri paylaştı. Temmuz ayında en çok ihracat yapan il 21,70 milyon dolarla Malatya oldu. 17, 99 milyon dolar ile Elazığ ikinci, 61 bin dolarlaTunceli üçüncü, Bingöl ise 29bin dolarlık ihracatla son sırada yer aldı. En çok ithalatı ise 9,42 milyon dolarla Malatya yaptı. Elazığ’da 3,64 milyon dolar, Bingöl’de 8 bin dolar ithalat gerçekleşirken, Tuncelihiç ithalat yapmadı.