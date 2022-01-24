  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 4 ilde operasyon! Gözaltılar var
Gündem

4 ilde operasyon! Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla aralarında ihraç edilen eski emniyet müdürü, komiser yardımcısı ile aktif görevde bulunan bazı polis memuru ve doktorların da bulunduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 11:07:00 -
4 ilde operasyon! Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen şüphelilerle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda ByLock kullandıkları belirlenen, daha önce ihraç edilen emniyet müdürü ve komiser yardımcısı ile aktif görevde bulunan polis memuru ve doktorların da aralarında bulunduğu 18 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 ilde 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden bazıları yakalandı.

Baskın yapılan adreslerde, çeşitli örgütsel dokümanlarla şüphelilere ait "F" serisi 1 dolar ele geçirildiği bildirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden bazılarının terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri iddia edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay