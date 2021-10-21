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Gündem 4 ilde operasyon! 15 Mossad ajanı yakalandı!
Gündem

4 ilde operasyon! 15 Mossad ajanı yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından tespit edilen 15 Mossad ajanı yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 09:49:00 -
4 ilde operasyon! 15 Mossad ajanı yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin huzurunu, güvenliğini bozacak örgütlere operasyon yapılmaya devam ediliyor.

Son olarak MİT, 1 yıldır büyük bir gizlilikle yürütülen operasyonla Türkiye'de casusluk amacıyla faaliyet gösteren Mossad şebekesini çökertti.

Böylelikle Türk vatandaşı olan kişiler veya Türkiye'de ikamet eden parlak yabancı öğrencilerle ilgili biyografik istihbarat toplayarak casusluk yapan İsrail istihbarat şebekesinin bütün şifreleri çözüldü.

4 ilde 15 ajan enselendi

MİT'in 200 kişilik ekibi tarafından 3'er kişilik 5 ayrı hücre, bir yıl boyunca gölge gibi izlendi. Bilgiler emniyetle paylaşıldı. 7 Ekim'de terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kıskıvrak yakaladı.

Savunma sanayiini hedef aldılar

Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, içilerinde Arap kökenlilerin de olduğu 15 kiralık casusun faaliyetleriyle ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı.

Casuslar, Türkiye'deki üniversitelerden özellikle ileride savunma sanayiinde görev alabilecek yabancı öğrencilerin bilgilerini Mossad'a servis ediyordu.

Mossad ajanlarının ayrıca Filistinlilerin, Türkiye'deki üniversitelere hangi yolları izleyerek girdiği, Türk hükümeti ve belediyelerin Filistinlilere ne tür imkanlar ve kolaylıklar sağladığına yönelik istihbarat çalışması yürüttükleri saptandı.

Bilgiler kripto programlarla gönderildi

Beş istihbarat timinden oluşan Mossad şebekesi, ulaşılan bu bilgileri birer fişleme dosyaları içeren biyografik istihbarat raporlarına dönüştürdü ve sonra da internet tabanlı kripto programlarla yurt dışındaki Mossad yetkililerine gizlice gönderdi.

Para karşılığı casusluk

Şebeke Türkiye'de faaliyet gösteren çeşitli dernek ve kuruluşlar hakkında araştırma yaptı ve elde ettiği bilgileri İsrail gizli servisinin görevlilerine verdi.

Parayla devşirilen casusluk şebekesinin, ulaştığı bilgileri Mossad'la on binlerce dolar ve euro karşılığında paylaştığı anlaşıldı.

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Yorumlar

ramiz baba

PEGASUS programı hakıında soruşturma açılmalı!
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Yusuf can

Sorgulayin hemen oldurun serefsizleri
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