4 ilde düğmeye basıldı! 9 şüpheli tutuklandı
Gündem

4 ilde düğmeye basıldı! 9 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
4 ilde düğmeye basıldı! 9 şüpheli tutuklandı

Mersin merkezli Antalya, İzmir ve Diyarbakır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Mersin, Antalya, İzmir ve Diyarbakır'da yasa dışı bahis oynatan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

