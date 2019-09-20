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4 ilçede uyuşturucu operasyonu! 43 gözaltı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 ilçede düzenlenen operasyonda 3’ü kadın olmak üzere 43 kişi yakalandı.

20 Eylül 2019 Cuma 15:57
4 ilçede uyuşturucu operasyonu! 43 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde temin ve ticareti, uyuşturucu madde kullanımının özendirilmesi, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma ve izinsiz Hintkeneviri ekimlerinin önlenmesine yönelik merkez, Safranbolu, Eskipazar ve Yenice ilçelerinde operasyon düzenlendi.

İcra edilen 27 operasyonda 3'ü kadın olmak üzere 43 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar neticesinde 566 gram esrar, 130 gram skunk, 20.4 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 115 adet ecstasy hap, 190 adet sentetik ecza ve 866 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinde şüphelilerden 12 kişiye uyuşturucu madde temin ve ticaretinden, 26 kişiye uyuşturucu madde bulundurma ve kullanmaktan, 2 kişiye uyuşturucu madde kullanımını özendirmekten ve 3 kişiye ise izinsiz Hint keneviri ekmek suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 34'ü tutuksuz yargılanırken, 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanmak üzere 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 15:57
  1. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
  2. Yenice ilçeleri
  3. Safranbolu
  4. Eskipazar
  5. esrar
  6. skunk
  7. sentetik kannobinoid (bonzai)
  8. ecstasy hap
  9. sentetik ecza
  10. uyuşturucu madde

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